Alle Physik außer Kraft gesetzt: Das Varietéstück "Leo" wurde 2011 am Berliner Chamäleon entwickelt - und startete eine weltweiten Triumphzug. Nun kehrt es zurück. Magdalena Bienert wollte wissen, was es mit dieser gefeierten Ein-Mann-Show auf sich hat.

Es gibt quasi zwei Schauplätze: auf der rechten Seite liegt der junge Artist Julian Schulz auf dem Rücken auf einem blauen Fußboden, die Beine senkrecht an eine rote Wand gestellt.

"Was wäre, wenn sich die Gesetze der Schwerkraft plötzlich ändern würden?" fragt der Ankündigungstext von "Leo". Und tatsächlich setzt dieses Stück mit einer genialen Idee alle Physik außer Kraft. Okay, eine Kamera und eine Spiegelung sind dabei behilflich.

Auf der linken Seite der Bühne wird er auf einer großen Leinwand gespiegelt. Dort ist aber der blaue Fußboden kein Boden, sondern eine Wand und die eigentliche rote Wand ist der Fußboden. Etwas verwirrend und anfangs switcht man mit den Augen auch immer von links nach rechts. Täuschend echt sieht es aus, wie er plötzlich magisch mit dem Rücken an der blauen Wand hochrutscht, bis die Füße den Boden verlassen. Ein Blick ins reale Setting zeigt: Schulz liegt eigentlich auf dem Rücken, sein Hut neben ihm und nicht schwebend an der Wand.

Am 21. Mai - Pfingstmontag - ist "Leo" noch einmal im Chamäleon zu erleben.

Und zu jedem Musikstil tanzt Julian Schulz gegen die Schwerkraft an. Das ist überaus witzig und immer wenn man denkt, ok, ich weiß jetzt wie es geht, kommt ein neuer Twist in die Geschichte.

2011 wurde "Leo" am Chamäleon von Tobias Wegner und Daniel Brière entwickelt und startete seine irre Erfolgsgeschichte. Es gewann direkt beim weltgrößten Theaterfestival "Fringe" in Schottland zur Premiere einen Preis und die Einladung zum Broadway nach New York. Über 800 Mal wurde "Leo" inzwischen weltweit von drei wechselnden Artisten aufgeführt und hat zig weitere Preise gewonnen.