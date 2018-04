Paukenschlag: Der Musikpreis "Echo" wird in seiner jetzigen Form abgeschafft. Die Marke sei durch die Preisvergabe an die umstrittenen Rapper Kollegah und Farid Bang stark beschädigt worden, teilte der Veranstalter mit. Jetzt soll der Neuanfang her.

Die Marke sei durch den Skandal um die Rapper Kollegah und Farid Bang "so stark beschädigt worden, dass ein vollständiger Neuanfang nötig sei", so der Verband weiter. Man wolle keinesfalls, dass dieser Musikpreis als Plattform für Antisemitismus, Frauenverachtung, Homophobie oder Gewaltverharmlosung wahrgenommen werde.

Den Musikpreis "Echo" wird es in Zukunft in der bisherigen Form nicht mehr geben. Das teilte der Bundesverband Musikindustrie am Mittwoch in Berlin mit. Er reagierte damit auf die Kontroverse um die Preisvergabe an ein als antisemitisch und sexistisch kritisiertes Rap-Album .

Kollegah und Farid Bang wird im Zusammenhang mit ihrem Album "JBG3" Gewaltverherrlichung, Frauenfeindlichkeit und auch Antisemitismus vorgeworfen. Die Kritik richtet sich insbesondere gegen die Textzeilen "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" und "Mache wieder mal 'nen Holocaust, komm' an mit dem Molotow". Bereits bei an der Nominierung der Rapper hatte es massive Kritik gegeben.

Man könne "das um den diesjährigen Echo herum Geschehene" nicht mehr rückgängig machen, hieß es weiter. Man werde aber dafür sorgen, "dass sich ein solcher Fehler in Zukunft nicht wiederhole." So sollen zum Beispiel die Kriterien der Nominierung und Preisvergabe "vollständig verändert" werden, eine Jury stärker in den Vordergrund rücken.

Für Empörung sorgte auch, dass die Ehrung für die Rapper am 12. April erfolgte, an dem Tag also, an dem besonders in Israel an die sechs Millionen Juden erinnert wird, die von den Nazis ermordet wurden.

Die Verleihung der Echo-Trophäen richtet sich in den meisten Kategorien nach dem Ergebnis der Verkäufe und einer darauf folgenden Juryabstimmung. In strittigen Fällen wird ein Beirat angerufen. Im Fall des Rap-Albums hieß es vor der Verleihung, die künstlerische Freiheit sei in dem Text "nicht so wesentlich übertreten", dass ein Ausschluss gerechtfertigt wäre.