Sein "Parsifal" sei keine Oper, sondern ein "Bühnenweihfestspiel", so Richard Wagner. Stimmt: Denn statt klassischer Open-Themen geht es um Wagners Lebensthema, die Erlösung. Sir Simon Rattle hat das Werk nun in Berlin aufgeführt. Von Jens Lehmann

16 Jahre ist es her, da hab ich mit klopfendem Herzen und vollgekritzeltem Reclam-Textbuch in zitternden Händen in der Philharmonie gesessen und meinen ersten Parsifal gehört. Diese seltsame Geschichte vom reinen Toren, der in die Burg der Gralsritter stolpert, erst nix begreift, um später geläutert und mit einer wichtigen Reliquie bewaffnet zurückzukehren und den geschwächten Gralskönig Amfortas abzulöst. Claudio Abbado hat diese mystische Erlösungs-Oper damals in seiner letzten Saison dirigiert.

Zum Leidwesen seines Nachfolgers, Simon Rattle. Der hätte den Parsifal gerne schon zu Beginn seiner Amtszeit bei den Philharmonikern auf die Bühne gebracht. Jetzt, kurz vor seinem eigenen Abschied, hat es endlich geklappt - und das Warten hat sich gelohnt.