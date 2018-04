dpa/Heinrich Bild: Inforadio | 10.04.2018 | Jakob Bauer

Konzertkritik | Party im Roten Salon - Prada Meinhoff liefert den kalkulierten Exzess

19.04.18 | 08:38 Uhr

Mit Gast-Stars hat die Berliner Band Prada Meinhoff am Mittwoch in der Volksbühne die Release Party zu ihrem Debüt-Album gefeiert. Unter anderem dabei: Dragqueens, 40 Jahre alte Songs und blaue Hasen. Nicht innovativ, meint Jakob Bauer - aber spaßig für Feier-Fans.

Ein normales Konzert - soviel wird klar, sobald man den Roten Salon der Volksbühne betritt - wird das heute nicht. Ein Mann im blauen Hasen-Kostüm grüßt lächelnd, die jungen Menschen im Publikum haben übertrieben gute Laune und die Moderatorin kündigt Frank Spilker von Die Sterne, Schauspieler Boris Aljinovic, den Sänger der Band Milliarden und Rapper Juse Ju an. Ähm, was war hier nochmal eigentlich? Ach ja: ein Prada-Meinhoff-Konzert.

Tanzen gegen die Monotonie

Seit drei Jahren machen René und Chrissi zusammen als Prada Meinhoff Musik. Was hinter dem Namen steht, der den Albernstes-Wortspiel-Des-Jahres-Titel eigentlich schon fest in der Tasche hat, wollen sie nicht verraten. Sie lassen lieber die Musik sprechen. Die produziert René mit der Löwenmähne: Er baut harte Beats mit dem Drumcomputer und spielt dreckig verzerrte Basslinien dazu. Chrissi, mit Schirmmütze auf dem Kopf und durchlässigem Netzhemd unter dem extravaganten, bunten Kleid, ist die Texterin der Band. Sie singt und schreit mit sich überschlagender Stimme vom Kampf gegen die Angst und vom Tanzen gegen die Monotonie. Das sind Prada Meinhoff - normalerweise. Für die große Release-Party am Mittwoch haben sie sich viele Freunde eingeladen.





Musik-Video mit Boris Aljinovic

Die meisten Gäste haben Kurz-Auftritte: Juse Ju rappt mal eine Zeile, Frank Spilker spielt im Vorprogramm und Boris Aljinovic darf zusammen mit einer Dragqueen, dem blauen Hasen und anderen bunten Gestalten auf der Bühne herumtanzen. Hintergrund: Er spielt im neuen Musikvideo der Band mit, das am Mittwoch auch noch Premiere feiert. In dem Kurzfilm wird er gekidnappt und landet auf einer Art freakigem Jahrmarkt, in einer Kanalisation oder einem alten Haus - so klar ersichtlich ist das nicht. Dort knutscht er mit Sängerin Chrissi und einem fremden Mann. Das Berliner Urgestein wird für seinen Auftritt gebührend gefeiert. Überhaupt ist die Stimmung durchwegs ziemlich familiär. Es wirkt so, als würde jeder jeden im Raum über ein paar Ecken kennen. Und so ist der Abend eher eine Party unter Freunden, auf und vor der Bühne, als ein klassisches Konzert.

Nicht wirklich neu

Stars des Abends bleiben trotzdem Prada Meinhoff, die, wenn sie denn mal alleine auf der Bühne stehen, ein Konzert zwischen wilder Punk-Club-Show und mainstreamtauglicheren Electro-Pop liefern. Nichts was sie machen, ist dabei wirklich neu oder aufregend. Eine Textzeile wie "Ich will mehr, und wenn ich's hab, dann will ich's gar nicht mehr", ist zwar nicht dumm, schön plakativ und geht echt gut rein, hat man so oder so ähnlich aber auch schon häufig gehört. Und als Prada Meinhoff die Jahrzehnte alten Songs "Das Model" von Kraftwerk und "Eisbär" von Grauzone covern, fügt sich das überraschend - oder sollte man eher sagen, erschreckend - gut in die restliche Setlist ein.

Eine fette, bunte Party - für die, die drauf stehen

Aber um innovative Popmusik geht’s hier gar nicht, zumindest fühlt es sich nicht so an. Die Stärke von Prada Meinhoff ist es, den pumpenden Soundtrack mit schmissigen Zeilen zu einer fetten, bunten, Party zu liefern. Und das entzückt das Studenten-Hipster-Volk genauso wie die schrägeren Vögel, die hier eine Stunde lang durch den roten Salon hopsen. Einer Release-Party angemessen passieren dann noch folgende Dinge: Auf der Bühne wird blankgezogen, man kann Bier gewinnen und am Ende knallen die Konfetti-Kanonen. Das kann man alles sinnlos und nervig und übertrieben finden - wer allerdings auf kalkulierten Exzess steht, der wird hier glücklich.