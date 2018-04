Kadmos, der klagende Sänger und Bruder der entführten Europa, ist so etwas wie der Reiseführer des Abends, er bindet die losen Enden der einzelnen Stücke zusammen. Immer wieder taucht er auf, wendet sich direkt an die Zuschauer und erzählt vom Raub des Zeus, wie lange er seine Schwester suchte und wie er schließlich – hier wird’s dann interessant – die Stadt Theben gründete. Ohne diese Ursünde, die Entführung der Europa also kein Theben. Und egal, wie schnell sich die Thebaner entwickeln, wie hoch sie fliegen, die Ursünde bleibt immer da.

Es steckt viel drin in "Europa", Geschichten von zerstörerischem Streben nach alleiniger Macht, von Schicksal und freiem Willen. Es sind die ganz großen Themen von damals und heute die hier drei Stunden lang in jeder Zeile mitschwingen. Aber kaum etwas davon ist klar ausformuliert. Eine Interpretation wird nahe- oder weiter weggelegt, aber nicht erzwungen. Trotzdem erschlägt die Fülle an Möglichkeiten nicht, was auch an der tollen Regie liegt: Der Verlauf der Handlungen ist klar nachvollziehbar, die Verbindungen zwischen dem Raub der Europa, dem Unheil von Theben und der heutigen Zeit verständlich herausgearbeitet, die Türen sind geöffnet, der Weg den man geht, die Deutung bleibt einem selbst überlassen. Und letztendlich sind es auch einfach mitreißende Geschichten, die vom großartigen Ensemble wunderschön traurig und intensiv gespielt werden.