Was haben der Kultfilm "Odyssee im Weltraum", die DDR in den 50er Jahren und Wien nach dem Börsenkrach gemeinsam? Ganz einfach: Strauss’ Fledermaus kann in jeder Epoche flattern, und Walzer geht immer. Mit geschnürter Taille oder in Uniform, im NVA-Bunker oder im Raumschiff, mit Dienstmädchen oder mit Robotern.

Regisseur Rolando Villazon hat das feuchtfröhliche Spiel um Seitensprung und Rachegelüste im ersten Akt in die Operettenstadt Wien, im zweiten in Ulbrichts sozialistisches Paradies und im Dritten in die Science-Fiction-Welt gebeamt. Nach dem Motto: Verwirrte Hormone, gemeine Intrigen, enttäuschte Freunde und langweilige Ehen sind ewige Menschheitsthemen, so wie Reichtum und Armut, Saufgelage und Katerstimmung. Von der Bühne hängt Dalis zerflossene Uhr, hinunter in den Orchestergraben, wo Donald Runnicles mit seinen Musikern all die Schlager und Ohrwürmer schmissig und doch sensibel begleitet.