Premierenkritik | "What if Women Ruled The World?" an der Volksbühne

Was wäre, wenn Frauen die atomare Welt regierten? Das fragt die israelische Regisseurin Yael Bartana in ihrem Stück "What if Women Ruled The World?" in der Berliner Volksbühne. Nicht nur professionelle Schauspielerinnen treten auf, sondern auch echte Diplomatinnen und Aktivistinnen. Von Ute Büsing