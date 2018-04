imago/ZUMA Press Audio: Inforadio | 25.04.2018 | Magdalena Bienert | Bild: imago/ZUMA Press

Konzertkritik | Berliner Columbia Theater ausverkauft - Lauv sorgt für Jubelalarm bei der Generation Z

25.04.18 | 09:48 Uhr

Sänger und Shootingstar Lauv ist auf Welttournee. Nur zwei Konzerte spielte er in Deutschland, eines davon in Berlin. Der Wahl-New Yorker begeisterte am Dienstag die Generation Z im ausverkauften Columbia Theater. Von Magdalena Bienert



Im brechend vollen Columbia Theater riecht es schon bei der Vorband schwer nach pubertärem Schweiß. Den ersten Mädchen in den vorderen Reihen wird schwummrig. Mich fragte der Securitymann am Einlass scherzhaft an diesem Abend nach meinem Mutti-Zettel – in Anspielung auf die sehr jungen Fans. In der ersten Reihe wedeln vier Mädchen mit Buchstaben-Ballons: L.A.U.V. Der 23-jährige Lauv, der mit bürgerlichem Namen Ari Leff heißt, freut sich, als er im Schlabberlook auf die Bühne kommt und kurz seinen Hit "I like me better" anspielt.

"Lauv" bedeutet Löwe

Lauv ist lettisch und bedeutet Löwe. Das passt, weil es erstens Leffs Sternzeichen ist und zweitens weil der amerikanische Musiker lettische Vorfahren hat. Popmusikalisch gesehen klingt er nach amerikanischer Konsensmusik im besten Stil. In voller Länge gibt es den millionenfach geklickten Song "I like me better" erst zum Schluss. Bis dahin tanzt Lauv ausgelassen. Das Publikum ist textsicher und macht bereitwillig alles mit, schließlich sind viele extra angereist. Denn Lauv macht bei seiner ausverkauften Europatournee nur in zwei deutschen Städten Halt. Also wird ausgelassen geklatscht, fingergeschnipst, mitgesungen, sich hingehockt und hochgesprungen. Weil es dem Sänger komisch vorkommt, vor 800 Leuten einen Schluck Wasser zu trinken, trinken alle zur gleichen Zeit einen Schluck.



Jubelalarm bei Songs über Liebe, Drama und Sex

Lauvs Debüt-EP "Lost In The Light" kam schon 2015 auf den Markt. Auf ein erstes, richtiges Album warten die Fans immer noch. Peu á peu haut der Sänger seine eingängigen Elektro-R'n'B-Popnummern heraus, die so schön nach Sommerurlaub klingen. Sogar Ed Sheeran wollte ihn bei seiner Tour dabeihaben. Live hat der Wahl-New Yorker noch einen Drummer und eine junge Frau am Synthesizer dabei. Seine glasklare Stimme und sein unbeholfener Tanzstil sorgen fast durchgehend für Jubelalarm. Viele seiner Fans können sich mit Lauvs Themen rund um Liebe, Dramen und Sex identifizieren.

Die Generation Z schwenkt das Smartphone

Wenn sich der sympathische Sänger seine Gitarre schnappt und zur Ballade ansetzt, schwenkt die Generation Z natürlich keine Feuerzeuge. Stattdessen blinken hunderte Handys in der Luft. Für viele Besucher sicherlich ein unvergesslicher Abend, den sie aber zu 80 Prozent ausschließlich über ihr Smartphone-Display verfolgt haben. Wie nah kommt man dadurch einem Künstler wirklich? Aber die Fans haben leuchtende Augen, als sie nach den gut 60 Minuten zur U-Bahn laufen oder bei den Eltern ins Auto steigen. Klassenziel erreicht.