Audio: Inforadio | 25.04.2018 | Nadine Kreuzahler

Theaterkritik | "Shakespeare's Last Play" - "Hört auf, über Shakespeare zu reden, esst ihn einfach!"

25.04.18 | 08:22 Uhr

Der meistgespielte Autor an deutschen Bühnen ist Shakespeare – auch 400 Jahre nach seinem Tod. "Was hat er heute noch mit uns zu tun", fragt die Schaubühne in ihrem neuen Stück "Shakespeare's Last Play" mit Mark Waschke. Von Nadine Kreuzahler

Wie zu Shakespeares Zeiten sitzt man im Globe Theatre in der Schaubühne – im übereinandergestaffelten Halbrund mit wenig Abstand zu den Schauspielern im vor drei Jahren umgebauten Saal C des Hauses am Lehniner Platz. Auch "Richard III." wird hier sonst gezeigt. Die Bühne ist leer. Aus dem Off meldet sich eine Stimme auf Englisch: "Wo soll mein letztes Stück spielen? Hier? Auf einer leeren Bühne? Nein! Warum nicht hier!"

Regencapes für alle in der ersten Reihe

Die leere Bühne klappt sich nach hinten um, wird zum Videoscreen und legt unter sich eine künstliche Strandlandschaft mit echtem Wasser frei. Zur Sicherheit gibt es Regencapes für alle in der ersten Reihe. Und ja: Es wird nass. Zum Beispiel wenn ein schmalziger Liebesdialog erst zur sehr lustigen, dann intensiven und brutalen Reflexion über Frauenrollen, Gewalt und Missbrauch gerät und Mark Waschke und Jenny König immer wieder ins Wasser fallen. Das Heraustreten aus der Rolle passiert immer wieder. Immer wieder mischt sich auch die Off-Stimme Shakespeares ein und gibt Anweisungen. Mark Waschke trägt weiße Strumpfhosen und einen lächerlichen Lendenschurz, Jenny König ein braves Miederkleid. "Noch nie hab ich einen Mann gesehen den ich auch so nennen könnte. Noch hab ich etwas Menschliches gesehen, das so schön ist." Off-Stimme: "Stop!" - "Oh, das war ja …"

Totale Kontrolle über die Schauspieler

Während die Schauspieler vorne spielen, lassen sich ihre Bewegungen gleichzeitig auf der Leinwand verfolgen wie bei Google Maps – als kontrollierbare blaue Punkte, Linien und Zielmarkierungen auf einer Karte. Die moderne Navigation und totale Kontrolle. Auch das ist Thema in "Shakespeare’s Last Play": Kontrolle über das Spiel, über sein Werk, aber auch Kontrolle heute mit Überwachungstools und dem Internet.

Warum überhaupt noch Shakespeare?

Shakespeares letztes Stück "Der Sturm" dient dem Abend dabei als Vorlage. Das irisch-britische Theaterregieduo Dead Centre, das schon mehrfach beim Festival Internationale Neue Dramatik an der Schaubühne war, inszeniert jetzt das erste Mal mit dem Ensemble der Schaubühne. Es ist ein Spiel mit übereinandergeschichteten Meta-Ebenen. Warum überhaupt noch Shakespeare? Diese Frage ist nur eine von vielen. "Ich denke auch nicht, dass es ehrlich ist, immer und immer wieder Shakespare zu machen, wenn man noch nicht mal weiß, warum man das überhaupt macht." - "Ja gut, was willst du stattdessen machen, sag’s mir." - "Ja, ich sag’s dir. Etwas, das mit uns zu tun hat."

"Hört auf, über Shakespeare zu reden, esst ihn einfach!"

In der zweiten Hälfte des Stücks wird Shakespeare regelrecht zerfetzt. Das Wasser aus dem künstlichen Meer ist herausgelassen. Wie in einem offenen Sarg liegt der Dichter da – sehr alt und sehr tot. Blutrünstig wie in Shakespeares Stücken geht es zu, wenn die Schauspieler seine Körperteile essen und draußen ein Sturm tobt. "Wir sind frei", jubelt einer der Schauspieler. Sie könnten jetzt alles machen. Tja – aber was? Darf man das, die Ikone auseinandernehmen? Was kann und will das Theater heute erzählen? Und: Wie Position beziehen zu dem, was draußen in der Welt passiert? "Sag mal, und du? Willst du jetzt ewig hier so weitermachen? Shakespeare rezitieren während draußen der Sturm tobt?" - "Ja, ich find das schön, das hilft mir." - "Ach, das hilft dir?! Wie hilft dir das denn?" - "Mich zu konzentrieren auf Shakespeare hilft mir, mich abzulenken!" - "Du solltest dich schämen!" - "Hört auf, über Shakespeare zu reden, esst ihn einfach!" - "Shakespeare rezitieren, während draußen die Welt fast untergeht, entschuldige mal!"

Unterhaltsames, lustiges Spiel mit verschiedenen Ebenen

Manchmal ist das Stück allzu überdeutlich in seinem Anliegen. Es will außerdem viel und stößt ein Fenster nach dem anderen auf. In seinen besten Momenten bringt das Stück diese Vibrationen dann zum Schwingen. Meistens ist es aber einfach ein unterhaltsames, lustiges Spiel mit verschiedenen Ebenen. Die nächsten Aufführungen sind am 25. und 26. April sowie vom 22. bis 27. Mai.