Anna Netrebko und Plácido Domingo sind im Juni bei der "Staatsoper für alle" zu hören. Die beiden Opernsänger geben am 17. Juni gemeinsam mit der Staatskapelle Berlin unter der Leitung von Daniel Barenboim Verdis "Macbeth" zum Besten, wie die Staatsoper am Freitag mitteilte. Die ausverkaufte Premiere in der Staatsoper Unter den Linden wird live auf den Bebelplatz vor dem Opernhaus übertragen.

Bereits am Vortag spielt die Staatskapelle bei einem Open-Air-Konzert Stücke von Rossini, Debussy und Strawinsky. Die "Staatsoper für alle" findet bereits zum zwölften Mal statt. Der Eintritt ist wie immer frei. Es sei immer wieder "fantastisch zu erleben, mit welcher Konzentration die zehntausenden Besucher zuhören und sich auf die Musik einlassen", erklärte der neue Leiter der Staatsoper, Matthias Schulz. Er hoffe, dass es für die Besucher danach nur noch ein kleiner Schritt in die Staatsoper sei.