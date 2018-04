Streit am Staatstheater Cottbus

Erst tritt der Intendant zurück - jetzt wird der Generalmusikdirektor beurlaubt: Das Staatstheater Cottbus will sich nach wachsender Kritik von Evan Christ trennen. Das hat der Vorstandsvorsitzende der Brandenburgischen Kulturstiftung angekündigt.

Der umstrittene Generalmusiker am Staatstheater Cottbus, Evan Christ, ist ab sofort bis zum Ende der Spielzeit beurlaubt. Das hat Martin Roeder, Vorstandsvorsitzender der Brandenburgischen Kulturstiftung, am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.