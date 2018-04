Bild: dpa/Patrick Pleul

Streit am Staatstheater Cottbus - Generalmusikdirektor denkt über Vertragsausflösung nach

24.04.18 | 17:51 Uhr

In der Belegschaft des Staatstheaters Cottbus wird die Kritik an Generalmusikdirektor Evan Christ immer lauter. Um die Wogen zu glätten, schlug das Haus dem 47-Jährigen vor, zunächst eine Auszeit zu nehmen. Doch das lehnt Christ ab.

Nächster Akt im Streit um den Generalmusikdirektor am Staatstheater Cottbus: Wie es in einer Pressemitteilung des Hauses vom Dienstag heißt, denkt Evan Christ wohl über eine Vertragsauflösung nach. Demnach habe er einen Vorschlag abgelehnt, bis zum Ende dieser Spielzeit eine Pause einzulegen. Hintergrund des Konflikts: Sänger und Orchester wollen nicht mehr mit Generalmusikdirektor Evan Christ zusammenarbeiten. Alle in der Belegschaft seien erregt und wollen, dass etwas passiert, sagte der Intendant Martin Schüler am Montag im rbb.

Münch will Lösung erarbeiten

Die Entscheidung darüber, wie es mit Generalmusikdirektor Evan Christ weitergehen soll, wurde deshalb dem Stiftungsrat übergeben. Am Montagabend gab es Gespräche von Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD), die auch Vorsitzende des Stiftungsrates ist, mit betroffenen Mitarbeitern über die Situation. In den nächsten Wochen werde man gemeinsam an einer Lösung arbeiten, sagte Münch am Dienstag im rbb. Aber es werde schwer. "Es wird sicherlich nicht einfach sein, dazu gehen die ganzen Dinge viel zu tief." Es sei der richtige Weg, sich aufeinander zuzubewegen und zu schauen, was möglich ist. Die Ministerin betonte im rbb, dass sie bis zu dem Treffen am Montagabend nicht gewusst habe, wie schlimm die Situation eigentlich sei.



Musiker werfen Christ cholerischen Führungsstil vor

In der vergangenen Woche hatten die 80 Musikerinnen und Musiker Christ gebeten, zurückzutreten. Als Grund wurde ein cholerischer Führungsstil angegeben. Sie warfen dem Generalmusikdirektor vor, in seinem Bestreben, Orchester und Sänger zu herausragenden Leistungen zu bringen, überzogen zu haben. Sie sprachen unter anderem von verbalen Entgleisungen. "Er ist so begeistert in seiner künstlerischen Sache, dass er in eine Rage gerät, wo er außer Kontrolle gerät", erklärte Intendant Schüler im rbb. "Das geht nicht. Man muss es kontrolliert machen." Christ habe aber auch eine "Fähigkeit zu hohem künstlerischen Niveau", betonte Schüler. "Das Orchester verdankt ihm auch sehr viel." Deshalb wäre es schade, wenn beide Seiten sich nicht aufeinander zubewegen, so Schüler.



Münch hatte Christs Vertrag bis 2024 verlängert

Nach den Zerwürfnissen der Musiker mit Generalmusikdirektor Christ leitete am Samstagabend der erste Kapellmeister Alexander Merzyn das Orchester bei der Premiere der Verdi-Oper "Macbeth". Evan Christ ist seit zehn Jahren Generalmusikdirektor am Staatstheater. Bisher äußerte sich der 47-Jährige nur in einem Interview in der "Lausitzer Rundschau" zu den Vorwürfen und entschuldigte sich. Seitdem schweigt Christ. Bereits vor mehr als einem Jahr hatte sich das Staatstheater-Orchester gegen eine weitere Zusammenarbeit mit Christ ausgesprochen. Dennoch hatte Münch seinen Vertrag bis 2024 verlängert.

