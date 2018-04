rbb Video: Brandenburg aktuell | 23.04.2018 | Philipp Manske | Bild: rbb

Streit am Staatstheater Cottbus - Intendant Martin Schüler empfiehlt Evan Christ eine Pause

23.04.18 | 20:33 Uhr

Schon lange will das Orchester des Staatstheaters Cottbus seinen Generalmusikdirektor Evan Christ loswerden. Die Entscheidung wurde nun dem Stiftungsrat übergeben. Intendant Martin Schüler empfiehlt Christ deshalb eine Auszeit.

Hinter den Kulissen des Staatstheaters Cottbus brodelt es. Sänger und Orchester wollen nicht mehr mit Generalmusikdirektor Evan Christ zusammenarbeiten. Alle in der Belegschaft seien erregt und wollen, dass etwas passiert, sagte der Intendant Martin Schüler am Montag im rbb.

Die Entscheidung sei nun dem Stiftungsrat übergeben worden, wie es mit Generalmusikdirektor Evan Christ weitergehen soll. Deshalb wollte die Stiftungsratsvorsitzende und Kulturministerin Martina Münch (SPD) am Montag zu Beratungen mit der Theaterleitung nach Cottbus kommen, so Schüler im rbb-Kulturradio. Auch der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) sollte teilnehmen. Martin Schüler empfiehlt seinem Generalmusikdirektor in dieser Situation, eine Pause einzulegen.

Musiker werfen Christ cholerischen Führungsstil vor

In der vergangenen Woche hatten die 80 Musikerinnen und Musiker Christ gebeten, zurückzutreten. Als Grund wurde ein cholerischer Führungsstil angegeben. Sie warfen dem Generalmusikdirektor vor, in seinem Bestreben, Orchester und Sänger zu herausragenden Leistungen zu bringen, überzogen zu haben. Sie sprachen unter anderem von verbalen Entgleisungen. "Er ist so begeistert in seiner künstlerischen Sache, dass er in eine Rage gerät, wo er außer Kontrolle gerät", erklärte Intendant Schüler im rbb. "Das geht nicht. Man muss es kontrolliert machen." Christ habe aber auch eine "Fähigkeit zu hohem künstlerischen Niveau", betonte Schüler. "Das Orchester verdankt ihm auch sehr viel." Deshalb wäre es schade, wenn beide Seiten sich nicht aufeinander zubewegen, so Schüler.



Münch hatte Christs Vertrag bis 2024 verlängert

Nach den Zerwürfnissen der Musiker mit Generalmusikdirektor Christ leitete am Samstagabend der erste Kapellmeister Alexander Merzyn das Orchester bei der Premiere der Verdi-Oper "Macbeth". Evan Christ ist seit zehn Jahren Generalmusikdirektor am Staatstheater. Bisher äußerte sich der 47-Jährige nur in einem Interview in der "Lausitzer Rundschau" zu den Vorwürfen und entschuldigte sich. Seitdem schweigt Christ. Bereits vor mehr als einem Jahr hatte sich das Staatstheater-Orchester gegen eine weitere Zusammenarbeit mit Christ ausgesprochen. Dennoch hatte Münch seinen Vertrag bis 2024 verlängert.