Er war Bergarbeiter, aktiv in der katholischen Arbeiterbewegung und hatte Kontakte zu Widerstandskämpfer Carl Friedrich Goerdeler: Nikolaus Groß. Nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 hat die Gestapo ihn verhaftet. Der erste Senat des Volksgerichtshofes verurteilte den 46 jährigen Rheinländer zum Tode und ließ seine Asche auf den Rieselfeldern Berlins verstreuen. "Er schwamm mit im Verrat und muss folglich darin ertrinken", begründete der Präsident des Volksgerichtshofes Roland Freisler das Urteil zynisch.

In drei Räumen mit 230 Fotos und Dokumenten zeichnet die Ausstellung den Weg nach: von einem zunächst noch juristisch ordentlich argumentierenden Gericht hin zu einem Terrorinstrument. Verantworten musste sich nach dem Krieg keiner der Richter, über die Hälfte wurde in den Staatsdienst der frühen Bundesrepublik übernommen. 1956 stellte der Bundesgerichtshof fest, dass die Juristen dem Richterprivileg gemäß geurteilt hätten, Terror sei nicht feststellbar. Die Richter wurden im Nachhinein nicht als Täter präsentiert, sondern als rechtschaffene Staatsbürger. Andreas Nachama, Direktor der Stiftung Topografie des Terrors. "So wie die Wehrmacht auch lange Zeit gegenüber der SS als die gemäßigte Organisation dastand, die angeblich dem Kriegsrecht entsprechend gehandelt hat, so ist es den Juristen offenbar auch gelungen. Man muss natürlich auch sagen: Die waren 1945 vierzig bis fünfzig Jahre alt, hatten Berufserfahrung und haben wieder Karriere gemacht."

Erst 1998 hat der Bundestag alle Urteile des Volksgerichtshofes aufgehoben, die meisten Nazi-Richter waren längst gestorben. Nikolaus Groß, den Rheinischen Bergarbeiter und Widerstandskämpfer, hat Johannes Paul II 2001 selig gesprochen