Die mythologische Figur der Medea ist vor allem als blutrünstige Kindsmörderin bekannt. Christa Wolf dagegen schrieb ihr eine andere Geschichte zu. Doch die Bühnenfassung ihres Romans am Deutschen Theater in Berlin hat Ute Büsing nicht sehr bewegt.

Medea watet durch ein Wasserbecken, schlägt wild um sich, kniet sich hin, schreit nach der Mutter. Am Anfang wirkt die aus dem bäuerlichen Kolchis ins glänzende Korinth Geflüchtete wie eine Schiffbrüchige. Diese starke Frau ist bei Christa Wolf und jetzt auch in der Inszenierung von Tilmann Köhler am Deutschen Theater in Berlin - anders als bei Euripides - keine Bruder- und Kindsmörderin. Sie ist eine Seherin mit heilenden Kräften, die als Barbarin, Verführerin, Fremde, ausgegrenzt und verfolgt wird. Maren Eggert spielt diese Unangepasste im Exil, die rücksichtslos Wahrheit spricht, als ganz und gar Geerdete - mit einem gelegentlich unpassenden Tick Straßengöre.

Die Inszenierung von Tilmann Köhler ist am DT wieder am 10., 20. und 27. April sowie am 4., 11. und 26. Mai zu sehen.

Von dem, was Medea aufdeckt und was sie und ihre beiden Kinder in die Vernichtung führt, einem Menschenopfer, haben alle irgendwie gewusst. Aber sie haben schnell wieder an etwas anderes gedacht, auch Leukon, der Korinther, der sich mit Medea trotz ihrer Fremdheit anfreundet. Nur Königstochter Glauke fällt aus der Wohltemperiertheit heraus. Kathleen Morgeneyer macht Seelenqualen auch für das Publikum spürbar, die allerdings in allzu viele epileptische Anfälle übersetzt werden.

Zwar ist in dieser Korrektur des gängigen Medea-Bildes alles drin, was Christa Wolf intendierte: die Auseinandersetzung zwischen armer DDR und reicher BRD in Gestalt von Kolchis und Korinth, Fremdenhass und Ausgrenzung. Aber an die Nieren gehen die am Deutschen Theater erhobenen Stimmen auch dann nicht, wenn sie sich immer brachialer zu Verfolgern und Vertreibern der Medea gruppieren.