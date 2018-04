Warner Bros. Audio: rbb | 27.04.2018 | Frauke Gust | Bild: Warner Bros.

68. Deutscher Filmpreis wird Freitag verliehen - Das sind die Favoriten für die Lolas 2018

27.04.18 | 06:22 Uhr

Genre oder Arthouse? Am Freitagabend ehrt die Filmakademie herausragende deutsche Kinofilme. In der Königskategorie "Bester Spielfilm" dürfte die Entscheidung schwer gefallen sein: Denn mindestens zwei starke Filme konkurrieren um den Hauptpreis. Von Ula Brunner

Ginge es alleine nach der Zahl der Nominierungen, dann müsste Emily Atefs diesjähriger Berlinale-Wettbewerbsbeitrag "3 Tage in Quiberon" das Rennen machen. Ihr Romy-Schneider-Porträt hat zehn Nennungen in neun Kategorien, darunter für den Besten Spielfilm, Regie, Kamera, Maske, Musik, Ton – und in fast allen Darstellerkategorien.



Zum Verwechseln ähnlich: Marie Bäumer als Romy Schneider | Bild: Rohfilm Factory/Prokino/Peter Hartwig

Arthouse at it's Best: "3 Tage in Quiberon"

Bei den Berlinale ging der Film in diesem Jahr leer aus. Umso erfreulicher, dass er von der Deutschen Filmakademie die verdiente Anerkennung erhält. "3 Tage in Quiberon" ist ein gelungenes Biopic, klug und witzig, in elegantem Schwarzweiß von Kameramann Thomas W. Kiennast gedreht, mit herausragenden Darstellern. Charly Hübner als Fotograf Robert Lebeck und Robert Gwisdek (als Stern-Reporter Michael Jürgs) sind beide für den besten Nebendarsteller nominiert. Aber was wäre der Film ohne seine Hauptdarstellerin Marie Bäumer, die in einer beeindruckenden Performance einen in sich zerrissenen Menschen sichtbar macht! Das ist ambitioniertes und doch unterhaltsames Arthousekino, wie man es selten im Kino sieht. Ist es der Akademie eine Goldene Lola für den Besten Spielfilm wert?



In insgesamt 19 Kategorien wird am Freitag der Deutsche Filmpreis verliehen. Akademie-Präsidentin Iris Berben und der Schauspieler Edin Hasanovic führen durch die Gala im Berliner Palais am Funkturm. Und wie jedes Jahr richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf die sechs Nominierungen in der Königsklasse Bester Spielfilm. Dass hier ein möglichst breites Spektrum unterschiedlichster Genres und Macharten berücksicht werden soll, ist schon alleine dem Proporz geschuldet. Ein Hauptfavorit ist zweifellos "3 Tage in Quiberon", sehr gute Chancen hat allerdings auch Fatih Akins vielfach ausgezeichneter Thriller "Aus dem Nichts".

Mitreißendes Genrekino: "Aus dem Nichts"

Der erste deutsche Kinofilm über den Terror der NSU erhielt bereits einen Golden Globe und ist für fünf Lolas aufgestellt: Spielfilm, Regie, Drehbuch, Hauptdarstellerin und Kamera. "Aus dem Nichts" ist leidenschaftliches, kompromissloses Genrekino, ein Mix aus Terrorismusthriller-, Gerichts- und Vergeltungsdrama. In ihrem ersten deutschsprachigen Film spielt Hollywoodstar Diane Kruger den Racheengel Katja, die Mann und Sohn bei einem Bombenattentat verliert, mit solch mitreißender Präsenz, dass sie dafür bereits 2017 in Cannes mit einer Goldenen Palme geehrt wurde. Marie Bäumer wird es schwer haben, sich beim Darstellerpreis gegen Kruger zu behaupten.

Abiturienten-Revolte in der DDR: "Das schweigende Klassenzimmer"

Zwei Geschichtsdramen – beide basierend auf realen Begebenheiten – sind ebenfalls im Rennen. "Das schweigende Klassenzimmer" von Lars Kraume erzählt von einer Schulklasse in Stalinstadt, die sich 1956 mit den Aufständischen in Ungarn solidarisiert. In "Der Staat gegen Fritz Bauer", der 2016 mit dem Spielfilmpreis ausgezeichnet wurde, widmete sich Krause bereits der Nachkriegszeit in der BRD. Sein aktuelles Drama will den Blick für die politische Befindlichkeit in der frühen DDR öffnen und ist in vier Kategorien aufgestellt: Spielfilm, Drehbuch, Kamera, Kostümbild. In der Königsklasse wird er sich schwerlich durchsetzen können, dazu ist der Film zu didaktisch und vorhersehbar. Doch beim Kostümbild hat er gute Chancen.

Die Gala im Ersten rbb/Florian Liedel/Deutsche Filmakademie 27.04.2018 | ab 22:Uhr - Die Filmpreisgala 2018 Zur 68. Verleihung des Deutschen Filmpreises treffen sich Kinostars und Publikumslieblinge im Berliner Palais am Funkturm. Filmakademie-Präsidentin Iris Berben und Schauspieler Edin Hasanovic führen durch den Abend. Das Erste überträgt die Gala ab 22 Uhr.

Zu Befehl!: "Der Hauptmann"

Mit Willkür und Grausamkeit des Zweiten Weltkriegs setzt sich Robert Schwentkes düsteres Geschichtsdrama "Der Hauptmann" auseinander, das fünffach nominiert wurde (Spielfilm, Nebendarsteller, Schnitt, Musik und Ton). Es ist der erste Film den Hollywoodregisseur Schwentke ("Flight Plan") in Deutschland gemacht hat. Mit manchmal perfider Komik erzählt "Der Hauptmann" eine wahre Geschichte über einen jungen Gefreiten, der als "falscher Offizier" zum Kriegsverbrecher wird. Wie "Aus dem Nichts" feierte auch "Der Hauptmann" seine Weltpremiere auf internationalen Festivals, doch wird er am Freitag eher Außenseiterchancen haben.

Bauarbeiter als Cowboys in "Western"

Aber: Nicht zum ersten Mal würde ein Außenseiter geehrt werden - man erinnere sich nur an "Wild", von Nicolette Krebitz, der im letzten Jahr unter anderem mit der Lola in Bronze für den Besten Spielfilm ausgezeichnet wurde. Ähnlich könnte es wohl bei "Western" von Valeska Grisebach sein, der seine Uraufführung 2017 in der Cannes-Sektion "Un Certain Regard" für "untypische" Filme feierte. In "Western" wird ein Trupp deutscher Bauarbeiter an der bulgarisch-griechischen Grenze zu Cowboys am Rande Europas. Ein stiller, schöner Film über die Suche nach sich selbst und nach einem Neuanfang. Ko-Produzentin von "Western" ist übrigens Maren Ade, die letztes Jahr mit "Toni Erdmann" beim Deutschen Filmpreis groß abräumte.

Gabelstabelwalzer: "In den Gängen"

Auch "In den Gängen" von Thomas Stuber ("Herbert") würde man eine Lola als Besten Spielfilm wünschen, schon alleine wegen seines Settings: Welcher andere Film spielt in einem Großmarkt in Sachsen und erzählt von Menschen, die sonst selten im Zentrum eines Films stehen? Stuber ist das mühelos gelungen. Entstanden ist eine zarte Lebens- und Liebesgeschichte, getragen von herausragenden Darstellern, allen voran Franz Rogowski als Gabelstablerfahrer Christian und Sandra Hüller als Kollegin Marion. "In den Gängen", ebenfalls einer der vier deutschen Berlinale-Wettbewerbsbeiträge, ist neben dem Besten Spielfilm auch für Kamera, Hauptdarsteller und Nebendarstellerin nominiert. Allerdings hat der Berlinale-Shooting-Star Franz Rogowoski hier starke Konkurrenz durch Andreas Lust aus Nicolas Wackerbarths "Casting".

infos im netz imago stock&people Deutscher Filmpreis 2018 Alle Nominierten und weitere Informationen

"Göhte" und Hark Bohm sind dabei

Die Filmakademie ist immer wieder für Überraschungen gut und man darf gespannt sein, wie die Preise bei der 68. Verleihung am Freitag verteilt werden. Zwei Preise stehen bereits jetzt fest: "Fack ju Göhte 3" wird als besucherstärkster Film ausgezeichnet. Und der Autor, Produzent, Regisseur und Schauspieler Hark Bohm erhält die Lola für sein Lebenswerk. Bohm, der nächstes Jahr 90 wird, hat übrigens zusammen mit Fatih Akin das Drehbuch zu "Aus dem Nichts" geschrieben.

Einer der Großen: Hark Bohm, nächstes Jahr wird er 90 | Bild: imago/Christopher Tamcke

Doch der Filmpreis bedeutet natürlich nicht nur Ehre, sondern auch üppige Preisgelder von insgesamt drei Millionen Euro. Alleine in der Königsdisziplin Bester Spielfilm erhalten die sechs nominierten Spielfilme je 250.000 Euro, der Gewinner der Lola in Gold bekommt noch einmal die gleiche Summe dazu. Deswegen werden gerade die Nominierungen in dieser Kategorie in jedem Jahr kontrovers diskutiert. Vorsorglich hatte die Filmakademie in diesem Jahr bereits verraten, welche Filme garantiert ohne Lola bleiben werden, weil sie nämlich erst gar nicht bis zur Einsendefrist eingereicht wurden: Auch die Berlinale-Filme "Transit" von Christian Petzold und "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot" von Philip Gröning werden wohl erst bei der Lola-Gala 2019 dabei sein.

Wer kann eine Lola gewinnen? Die Lola-Trophäen sind die wichtigste nationale Auszeichnung für deutsche Filmschaffende. Um überhaupt auf die Nominiertenliste zu kommen, muss unter anderem der deutsche Kinostart zwischen dem 1. Dezember 2016 und dem 31. Mai 2018 liegen und der Film bis zum 19. Oktober 2019 angemeldet worden sein. Wer dann am Ende eine Lola mit nach Hause nehmen kann, darüber entscheiden die 1.900 Mitglieder der Deutschen Filmakademie in einem dreistufigen Auswahlverfahren.

Alle Nominierungen im Überblick Bester Spielfilm "3 Tage in Quiberon" Produzent: Karsten Stöter) "Aus dem Nichts" (Produzenten: Nurhan Şekerci-Porst, Fatih Akin, Herman Weigel) "Das schweigende Klassenzimmer" (Produzentin: Miriam Düssel) "Der Hauptmann" (Produzenten: Frieder Schlaich, Irene von Alberti) "In den Gängen" (Produzenten: Jochen Laube, Fabian Maubach) "Western" (Produzentinnen: Jonas Dornbach, Janine Jackowski, Maren Ade, Valeska Grisebach)

Beste Regie "3 Tage in Quiberon" (Emily Atef) "Aus dem Nichts" (Fatih Akin) "Western" (Valeska Griesebach)





Beste weibliche Hauptrolle Marie Bäumer in "3 Tage in Quiberon" Diane Kuger in "Aus dem Nichts" Kim Riedle in "Back for Good"





Bestes Maskenbild Ljiljana Müller, Hanna Hackbeil für "3 Tage in Quiberon" Heiko Herkner für "Der Mann aus dem Eis" Morag Ross, Massimo Gattabrusi für "Manifesto"

Bestes Kostümbild Esther Walz für "Das schweigende Klassenzimmer" Bina Daigeler für "Manifesto" Maurizio Millenotti, Gianni Casalnuovo für "Happy Prince"

Bestes Drehbuch Nurhan Şekerci-Porst, Fatih Akin, Herman Weigel für "Aus dem Nichts" Nicolas Wackerbarth, Hannes Held für "Casting" Miriam Düssel für "Das schweigende Klassenzimmer"

Ehrenpreis des Deutschen Filmpreises Hark Bohm

Beste männliche Nebenrolle Robert Gwisdek in "Drei Tage in Quiberon" Charly Hübner in "Drei Tage in Quiberon"

Alexander Fehling in "Der Hauptmann"

Bester Dokumentarfilm "Beyus" (Produzent: Thomas Kufus) "Das Kongo Tribunal" (Produzenten: Arne Birkenstock, Olivier Zobrist) "Taste of Cement" (Produzenten: nsgar Frerich, Eva Kemme, Tobias N. Siebert)

Bester Schnitt Stephan Krumbiegel, Olaf Voigtländer für "Beuys" Michał Czarnecki für "Der Hauptmann" Jan Ruschke in "Es war einmal Indianerland"



Beste Kamera/Bildgestaltung Thomas W. Kiennast für "Drei Tage in Quiberon" Rainer Klausmann für "Aus dem Nichts" Jens Harant für "Das schweigende Klassenzimmer" Peter Matjasko für "In den Gängen" Christoph Krauss für "Manifesto"

Bester Kinderfilm "Amelie rennt" (Produzenten: Philipp Budweg, Thomas Blieninger, Martin Rattini) "Die kleine Hexe" (Produzenten: Uli Putz, Jakob Claussen)

Beste Filmmusik Christoph M. Kaiser, Julian Maas für "3 Tage in Quiberon" Ulrich Reuter, Damian Scholl für "Beuys" Martin Todsharow für "Der Hauptmann" Ali N. Askin für "Teheran Tabu"

Beste Tongestaltung Joern Martens, Martin Steyer, Kai Tebbel für "3 Tage in Quiberon" André Bendocchi Alves, Eric Devulder, Martin Steyer für "Der Hauptmann" Gregor Bonse, Thomas Neumann, Marc Parisotto für "Der Mann aus dem Eis"

Bestes Szenenbild Erwin Prib für "Jugend ohne Gott" Erwin Prib für "Manifesto" Josef Sanktjohanser für "Zwei Herren im Anzug"

Beste weibliche Nebenrolle Birgit Minichmayr in "3 Tage in Quiberon" Corinna Kirchhoff in "Casting" Sandra Hüller in "In den Gängen"

Besucherstärkster Film "Fack Ju Göhte 3" von Bora Dagtekin

Beste männliche Hauptrolle Andreas Lust in "Casting" Oliver Masucci in "Herrliche Zeiten" Franz Rogowski in "In den Gängen"