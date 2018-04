rbb/Freiberg Audio: Inforadio | 16.04.2018 | Kirsten Buchmann | Bild: rbb/Freiberg

Zukunft der Volksbühne - Lederer nennt Dercons Abgang "unvermeidlich"

16.04.18 | 18:03 Uhr

Das Kapitel Chris Dercon an der Berliner Volksbühne ist beendet. Der Belgier habe keinen Ansatz gehabt, wo es hingehen sollte, sagt Kultursenator Lederer. Aber wie soll die Zeit nach Dercon aussehen? Darüber herrscht jetzt großes Rätselraten.

Die Trennung von dem umstrittenen Volksbühnen-Intendanten Chris Dercon war nach Darstellung des Berliner Kultursenators Klaus Lederer unvermeidlich. Der Linken-Politiker sagte am Montag vor dem Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses, bereits im vergangenen November habe es Anzeichen gegeben, dass Dercons Konzept für die renommierte Bühne finanziell nicht aufgehe. Dennoch habe der Belgier in keiner Weise gegengesteuert. "Es gab keinerlei Ansatz, keinerlei Idee, wo es hingehen sollte", so Lederer. Über Dercons Auflösungsvertrag wird laut Lederer noch verhandelt. Der Kultursenator wies zwar Berichte zurück, die Bühne stehe kurz vor dem Ruin. Zugleich schloss er jedoch nicht aus, dass zusätzliche öffentliche Mittel für eine Konsolidierung nötig sein könnten. Recherchen von rbb, NDR und "Süddeutscher Zeitung" hatten gezeigt, dass der am Freitag bekannt gewordene Rücktritt Dercons vor dem Hintergrund eines drohenden finanziellen Kollapses des Theaters erfolgt war.



CDU sieht Mitschuld bei Müller, Renner und Lederer

Vertreter der Opposition gaben dem Regierungschef Michael Müller, dem früheren Kulturstaatssekretär Tim Renner (beide SPD) und Lederer eine Mitschuld an dem Debakel. "Von Seiten der Exekutive ist alles getan worden, dass das Konzept Dercon scheitert", sagte der CDU-Abgeordnete Robbin Juhnke. Lederer wies die Vorwürfe zurück. Der Grünen-Abgeordnete Daniel Wesener forderte einen schriftlichen Bericht zu Finanzlage des Hauses.

Interims-Intendant: "Schnellschüsse richten nur Schaden an"

Lederer bekräftigte noch einmal seinen Kurs, in aller Ruhe eine Lösung für die Nachfolge Dercons zu finden. Zunächst gehe es darum, das Theater überhaupt wieder arbeitsfähig zu machen, sagte der Senator. Sämtliche Mitarbeiterverträge sollten deshalb wie vereinbart weiterlaufen. "Die Mitarbeiter sind jetzt das Pfund, die Basis dafür, dass die Volksbühne wieder anfangen kann." Auch der kurzfristig berufene Volksbühnen-Interimschef Klaus Dörr mahnte Geduld an. "Schnellschüsse richten nur Schaden an", sagte er am Montag der "Süddeutschen Zeitung" (SZ). "Für die qualifizierte Vorbereitung einer Intendanz braucht man anderthalb bis zwei Jahre." Zunächst gehe es nun einfach darum, "dieses Theater zu retten". Er werde unter anderem "auf befreundete Theater zugehen und fragen, ob sie Möglichkeiten der solidarischen Unterstützung sehen."

Dörr will Repertoire aufbauen

Dörr brachte eine Führungsstruktur mit mehreren Personen ins Gespräch. Angesichts "der Bedeutung der Ära Frank Castorfs" halte er es fast für ausgeschlossen, dass ein einzelner Intendant die Aufgabe schaffe. "Ich kann mir vorstellen, dass man in Osteuropa, wo bedeutende Regisseure aus politischen Gründen Probleme mit ihrer Arbeit haben, wichtige Künstler für die Volksbühne finden kann", sagte Dörr der SZ weiter. Ähnlich äußerte sich auch Lederer. Er sagte, er wolle an der Volksbühne künftig ein Repertoire- und Ensembletheater, also regelmäßig wiederkehrende Stücke, und Schauspieler, die das Haus prägen.

Dercon hatte mit teuren Gastspielen, vor allem aber mit der erhofften Bespielung des früheren Flughafens Tempelhof viel Geld verplant. Dörr kündigte jetzt eine Kehrtwende an. "Wir müssen nach und nach ein Repertoire aufbauen und die Voraussetzungen für den Neuaufbau des Ensembles schaffen", sagte er. Dercon hatte mehrfach erklärt, erst nach und nach ein Ensemble aufbauen zu wollen, das nicht nur aus Schauspielern, sondern auch aus Performern und anderen Künstlern bestehen sollte. Dieses geplamte Vorgehen hatte zu den Hauptkritikpunkten seiner Gegner gezählt.