Vergangenen Donnerstag war Chris Dercon zurückgetreten - nach sieben, größtenteils chaotisch verlaufenen Monaten war der Streit an der Berliner Volksbühne um seine Person beendet. Nun hat sich der Ex-Intendant mit der Kulturverwaltung über seinen Abschied geeinigt: Am 31. Dezember 2018 endet sein Vertrag, das gaben der Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und Dercons Anwalt Peter Raue am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Bis dahin wird der Belgier noch voll bezahlt.

Auch auf die Sprachregelung zu den Gründen dieses Abschieds haben sich beide Seiten geeinigt: Dercon gehe im Wesentlichen, weil ein "konzeptioneller Neuanfang" notwendig sei, nicht wegen der "aktuellen finanziellen Situation der Volksbühne".