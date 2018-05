Da muss ich etwas weiter ausholen. Wir haben seit Ende der 1970er Jahre Kabarett in Berlin gemacht – erst mit dem KaDeWe (Kabarett des Westens), da hatten wir im Max und Moritz und dann im Mehringhof-Theater gespielt. Unsere Gruppe hatte sich dann aufgelöst und neu formiert als "Die Enterbten". Wir waren dann in vielen kleinen Theatern auf Tournee. Irgendwann wurde aber wieder der Wunsch wach, ein eigenes Theater zu haben - weil es sehr komfortabel ist.

In den Anfangsjahren waren es tatsächlich Tim Fischer und Sissy Perlinger. Die beiden waren Neuentdeckungen, die mein Kollege Jürgen Müller entdeckt hat. Anfang der 1990er Jahre hatten sich verschiedene kleine Formationen entwickelt, wie zum Beispiel Pigor & Eichhorn oder Popette Betancor. Diese Künstler haben alle bei uns angefangen, weil wir neu und offen waren. Zu dieser Zeit gab es in Berlin keine vergleichbare Bühne.

Grundsätzlich finde ich es erst einmal gut, wenn Menschen da sind. Vor dem Mauerfall, als wir eröffnet hatten, war es einfach eine tote Ecke. Jetzt sind wir wirklich in der Mitte und in fünf Minuten an der Friedrichstraße. Es ist nur manchmal nervig, wenn man auf dem Bürgersteig nicht mehr durchkommt. Aber das nehmen wir in Kauf.