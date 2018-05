Bild: imago/Kriemann

Neues Berliner "Freiluftparty-Gesetz"? - Clubcommission will mit Bezirken Open-Air-Szene retten

01.05.18 | 14:43 Uhr

Immer verzweifelter suchen junge Open-Air-Veranstalter nach Freiflächen für ihre Partys. Das Konfliktpotenzial in Berlin ist riesig. Jetzt gibt es Ideen, für die sich sogar Underground-Clubber mit Bezirkspolitikern in einen Raum setzen. Von Tom Garus

"Wir müssen auch die Fußball-Fanmeile am Brandenburger Tor aushalten und bezahlen, obwohl wir kein Interesse an Fußball haben." Der Ton ist emotional, die Diskussion leidenschaftlich auf dem "Free Open Air Workshop" im Haus der Industrie- und Handelskammer am Bahnhof Zoo. Um eine kleine Bühne versammelt sitzen etwa 80 Nachwuchsveranstalterinnen, Vertreter aus Politik, Verwaltung und der Berliner Clubcommission. Das einzige, was hier Underground ist, ist die Lage des Treffens im ersten Untergeschoß. Ansonsten geht es darum, eine gemeinsame Allianz zu schmieden - gegen das Verschwinden der Berliner Open-Air-Szene.

Der Underground muss in den Overground

Wie kam es dazu, dass eigentlich autarke und eigenwillige Partyveranstalter vor Rechtsberatern und Politikern sitzen, um einen gemeinsamen Schlachtplan für die Zukunft zu entwickeln? Wohl aus Verzweiflung: Es geht darum, im Wettbewerb um den raren Stadtraum überhaupt noch eine Chance zu haben. Denn nichtkommerzielle Party-Veranstalter werden zwischen Bürokratie-Wahnsinn, Lärmbeschwerden, unwiederbringbarem Verlust von Immobilien und Freiflächen, mächtigen Unternehmern und Gentrifizierung aufgerieben. Es könnte leicht Endzeitstimmung aufkommen bei diesem Krisentreffen. Aber hier soll ein Schlachtplan entwickelt werden.

Schulterschluss mit Bezirken: Suche nach Freiflächen in Berlin

Der mögliche Schlachtplan könnte "Freiluftparty-Gesetz" heißen und den Partymachern das Leben vereinfachen. Bisher ist es laut Clubcommission so: Um ein Open Air in Berlin anzumelden, müssten bislang 14 Unterlagen mit zehn verschiedenen Ämtern koordiniert werden – bei mindestens acht Wochen Bearbeitungszeit. Eine Beamtin des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg bestätigt diese Berichte: Ihr Bezirk sei völlig überfordert mit der Flut an Anträgen für legale Partys auf Grünflächen. Der Weg zur Besserung soll mit dem Projekt "Model Space" der Berliner Clubcommission geschafft werden: Partykollektive, Bezirksämter und Forscher der Technischen Universität und der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin wollen in einer halbjährigen Testphase geeignete Freiräume finden und Kriterien aufstellen.

Wir suchen nach Freiräumen und wollen dabei sensibel vorgehen: Wo könnten sich Konfliktfelder auftun? Projektleiterin Liese Kingma

Projektleiterin Liese Kingma hat dazu schon erste Kontakte zu den Bezirken aufgebaut: Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Pankow, Marzahn-Hellersdorf, Spandau: "Wir wollen ins Gespräch kommen und schauen, was die Bezirke zu bieten haben", sagt sie. "Wir suchen nach Freiräumen und wollen dabei sensibel vorgehen: Wo könnten sich Konfliktfelder auftun?"



Ziel soll dabei sein, die Szene in die Legalität zu heben. Die Partymacher halten das mehrheitlich für eine gute Idee: Knapp drei Viertel aller befragten Partyveranstalter aus der "Free Open Air Szene" wollten diesen Wandel mittragen, sagt Kingma.

Vorbilder Bremen und Halle

In solchen Momenten wandern die Blicke häufig zu Kai Wargalla. Die junge Bremer Grünen-Politikerin mit den blauen Haaren hat schon erreicht, wovon die Berliner noch träumen. Vor zwei Jahren hat sie ein in Bremen erfolgreiches "Freiluftparty-Gesetz" zur Verabschiedung gebracht. Nur 18 Meldungen wegen Lärmbelästigung habe es seitdem gegeben, die Polizei sei zufrieden, berichtet die Politikerin: Konflikte würden vor Ort gelöst, es gebe einen direkten Draht zwischen den Kollektiven und den Bezirken. Auslöser war damals ein Versuch des Bremer Senats, den Partykollektiven zwei Freiflächen zur Verfügung zu stellen: "Die waren ganz weit draußen und das wurde überhaupt nicht angenommen", so Wargalla. Eine Situation, die an den Vorstoß des Berliner Kultursenators Klaus Lederers erinnern lässt, der einen zentralen Open-Air und Clubbetrieb in Tegel vorgeschlagen hat.

"Es musste keine einzige Party abgebrochen werden

Der Weg zum Freiluftparty-Gesetz sei keinesfalls konfliktfrei gewesen, sagt Wargalla. "Die erste Reaktion war: Never ever wird das ein Gesetz werden – das funktioniert nie! Und jetzt - zwei Jahre später - funktioniert es." Seitdem setzen sich junge Partyveranstalter in Bezirksverordnetenversammlungen und bringen geduldig ihre Belange vor. Wargalla hat es geschafft, dass Politik und Kreative miteinander reden: "Jungen Menschen vertrauen, auch wenn man nicht versteht, was die da machen." In Bremen habe es sogar schon eine Dankes-Demo von den Partyveranstaltern an die Politik gegeben. Ungläubiges Murmeln im Saal.

Die Partyveranstalter und Politiker müssten die Anwohner dazu bringen, einmal im Monat ein Auge zuzudrücken, sagt Cengiz Demirci, bekannt als Parkmanager des Görlitzer Parks. Die Partys müssten gleichmäßig verteilt werden, fordert er. Es gehe darum, eine Win-Win-Situation zu erreichen – kein "Ist mir doch egal! Ich feiere hier". Dann komme es vielleicht auch nicht zu Aktionen wie der Komplettabsperrung des Görlitzer Parks zum 1. Mai durch die Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne).



Buch wird kommen

Um diese gleichmäßige Verteilung der Partys hinzubekommen, müssten die "Hidden Places" in den Randgebieten ernst genommen werden, fordert Birgit Möhring. Möhring ist von der landeseigenen "Berliner Immobilien Management" (BIM) und Herrin über viele heißbegehrte Immobilien der Stadt. Ihr Vorschlag, auch den Norden Pankows auf dem Schirm zu haben, verhallt jedoch erst einmal im leeren Raum. Auf offene Ohren stößt die aufgeschlossene Berlinerin bei einem anderen Thema: Neuankäufe von Freiflächen für die Party-Nutzung, auch im Innenstadtbereich. "Ich erwarte, dass man sich aufeinander zu bewegt: Wir sind Immobilien-Sachverständige, wir wissen aber nicht: Was braucht diese Kulturszene? Nach welchen Kriterien schaue ich mir die Grundstücke an?" Es gebe Grenzen: Die Maximalforderung sei 10.000 Quadratmeter im Innenstadtbereich gewesen, "da kann ich sagen: Ist nicht."



Das Radialsystem, sagt Möhring, sei ein Erfolg gewesen – hier habe das Land zugeschlagen, als sich die Gelegenheit bot. So wie es Bolzplätze zum Fußballspielen gebe, müsse es auch Musikflächen geben, stimmt auch Parkwächter Demirci zu.

Versuch in Spandau gescheitert

Doch Möhring musste auch schon erleben, wie ein Pilotversuch scheiterte. Die BIM hatte ein Grundstück am Juliusturm 13 in Spandau zur Party freigegeben: eine Freifläche am Wasser, keine direkten Anwohner - der Bezirk war dabei. Die Veranstaltung sei gut gelaufen, jedoch "haben wir im Nachgang festgestellt, dass sich über Facebook rumgesprochen hat, dass man da so etwas machen kann - und dann gab es illegale, nicht genehmigte Veranstaltungen, die zu Schäden führten." Schäden, die mit Steuergeldern bezahlt werden mussten - "und das kann nicht sein." Eine Idee sei eine Patenschaft mit der Clubcommission – Bezirk, BIM und Clubcommission könnten gemeinsam darauf achten, dass freigegebene Party-Areale nicht vermüllten und zu illegalen Veranstaltungen würden, schlägt Möhring vor. "Aus meiner Sicht gibt es da auch eine ganz klare Entwicklung: Je weniger Freiflächen es gibt, desto mehr muss sich jeder professionalisieren – eben auch die Kreativszene."

Und was wird aus der subversiven Clubkultur?

Für manche jungen Veranstalter macht nur gerade die Illegalität den Reiz aus. Fabian organisiert seit vielen Jahren Partys und Open Airs. Für ihn seien gar nicht die fehlenden Genehmigungen das Problem, sondern die Anwohner und die Lautstärke. Für die Veranstalter sei es schwierig, objektiv zu beurteilen, ob sie zu laut sind oder ob es nur subjektiv von den Anwohnern empfunden werde.





Eine Dezibel-Ampel vor Ort könnte den Veranstaltern helfen, den Lärmpegel sauber zu bestimmen. "Doch wenn wir die Musik zu leise machen, gehen womöglich die Leute nach Hause. Es gibt einfach eine Minimal-Lautstärke für eine gewisse Stimmung." Das deutsche Recht sei da eindeutig. "Wenn sich einer belästigt fühlt, haben die anderen 500 den Kürzeren gezogen. Und das ist meiner Meinung nach nicht okay." Für ihn sei da die grundsätzliche Frage zwischen legal und legitim. Jonas Ockelmann von der Partyreihe "Unbedingt" ist ebenfalls skeptisch. Er sei generell zwar positiv - sein Traum wäre es, ein Open Air auf der Hasenheide zu veranstalten - "aber das schminke ich mir ab", sagt er. Er denke, dass der Neuköllner Bezirk sehr konservativ sei. Und verstärkte Musik sei auf Grünflächen sowieso strikt verboten. "Ich will kein Geld verdienen, mir geht es darum, gemeinsam eine schöne Zeit zu haben", sagt er.

Auswertung der Testphase in sechs Monaten

Welche Berliner Bezirke sich offen gezeigt haben, mit den jungen Partyveranstaltern nach nutzbaren Open-Air-Flächen zu suchen, wird sich am Ende der sechsmonatigen Testphase zeigen. Über eines macht sich im Haus der Industrie- und Handelskammer an diesem Tag jedoch niemand Illusionen: Es wird ein verdammt langer Weg, sollte es je zu einem "Freiluftparty-Gesetz" in Europas Party-Hauptstadt Berlin kommen.