Eben noch in Kreuzberg, plötzlich vor dem Gewehrlauf eines Grenzsoldaten in Jerusalem: Das Jüdische Museum Berlin zeigt ab Donnerstag vier Kurzfilme des jüdischen Regisseurs Dani Levy. Dank VR-Brille bekommen die Besucher einen 360-Grad-Rundumblick der Stadt. Von David Donschen

Jerusalem mit seiner wuseligen Altstadt, den vielen schwerbewaffneten Soldaten und seinem ganzem Chaos - all das wirkt weit weg, wenn man im lichtdurchfluteten Glashof des Jüdischen Museums steht. Moderne Technik sorgt ab Donnerstag allerdings dafür, dass man für ein paar Minuten dann doch das Gefühl bekommt, nicht mehr in Berlin zu sein. Sondern eben mitten in Jerusalem.

Möglich machen das Virtual-Reality Brillen. Wer sich die klobigen, schwarzen Geräte samt Kopfhörern im Glashof aufsetzt, der wird hineingeworfen. Mitten rein in die Heilige Stadt. Auf einmal sitzt man nicht mehr im Jüdischen Museum, sondern in einem Bus in Jerusalem. Dank VR-Brille hat man einen Rundumblick. Vor, hinter, links und rechts von einem sitzen Palästinenser, alte Damen mit bunten Kopftüchern, Kinder in Jogginghosen und zwei junge Frauen, die miteinander kichern.