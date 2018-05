Nach dem Eklat um antisemitische Texte bei der Echo-Verleihung werden die umstrittenen Rapper Farid Bang und Kollegah die KZ-Gedenkstätte Auschwitz besuchen. Sie nahmen über ihr Management eine Einladung des Internationalen Auschwitz-Komitees an, wie das Komitee am Donnerstag in Berlin mitteilte.