Das geht schon in "La Damoiselle élue" ("Die Erwählte") los, einer seltsamen kleinen Kantate auf ein symbolistisches Gedicht, die wohl niemand so richtig auf dem musikhistorischen Zettel hat. Wenn aber Chor und Mezzo erwähnte erwählte Jungfrau umschreiben, die sich an die goldene Brüstung des Himmels lehnt, und wenn eben diese auch noch mit der bezaubernden Stimme von Anna Prohaska Ewig-Mystisches besingt, von der Staatskapelle duftig begleitet, dann ist man vollends in Debussys Bann.

Auch in den Trois Nocturnes zeigt sich das Orchester von seiner allerbesten Seite. Diese Streicher! Diese Holzbläser! Daniel Barenboim am Pult braucht nicht viele Gesten, um den perfekten Debussy-Klang aus seinen Musikern herauszuholen. Es könnte so schön sein, wären da nicht die intonatorisch irrlichternden Damen des Staatsopernchores.