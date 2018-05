Es könnte sein, dass sich Paul Kalkbrenner im Nachhinein selbst fragt, ob es eine gute Idee war, sein exklusives Albumrelease ausgerechnet am 1. Mai zu veranstalten. Am Tag der Arbeit, an dem Kreuzberg vor lauter Techno-Open Airs sowieso aus allen Nähten platzt. Am 1. Mai, an dem Kollege Oliver Koletzki im Görlitzer Park für umme auflegt, hat Kalkbrenners Paul also seine Releaseparty - zwar ausverkauft. Etwa 1.000 Paul-Kalkbrenner-Fans bei 27 Euro Eintritt haben sich im abgeschirmten Hof des Aufbauhauses am Moritzplatz versammelt. Aber die richtige Stimmung will nicht aufkommen.