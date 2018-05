Mit 87 Jahren in Berlin gestorben

Der Schauspieler Wolfgang Völz ist tot. Wie die Berliner Morgenpost berichtet, starb Völz am Mittwoch im Alter von 87 Jahren in Berlin. Berühmt geworden war er durch seine Rollen in TV und Film und auch als Synchronsprecher, zuletzt von "Käpt'n Blaubär".