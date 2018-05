Der Schauspieler Wolfgang Völz ist tot. Wie die Berliner Morgenpost berichtet, starb er am Mittwoch im Alter von 87 Jahren in Berlin. Berühmt geworden war er durch seine Rollen in TV und Film und auch als Synchronsprecher, zuletzt von "Käpt'n Blaubär". Von Reiner Veit

Der Schnurrbart, diese markante Nase und die noch markantere Stimme werden von Wolfgang Völz noch lange in Erinnerung bleiben. Und diese Stimme, so unverwechselbar sie war, so wandlungsreich war sie. Ob als-Rolls-Royce-Chauffeur für den "Grafen Yoster", als Mario de Monti in der legendären ARD-Serie "Raumpatrouille Orion" oder als "Käpt'n Blaubär".

Bei allem was im deutschen Kino und Fernsehen Erinnerungswert hat, war Wolfgang Völz dabei: Ob "Stahlnetz", "Kriminalmuseum", "Charleys Tante", "Salto Mortale" oder "Die 1.000 Augen des Dr. Mabuse". Erfolge verzeichnete Völz in Serie. Und Humor, den hatte Völz auch. Privat und im Job. So hatte er kein Problem damit - in Anspielung auf seine zahlreichen Rollen in deutschen Kinohits der sechziger Jahre - in der Edgar-Wallace-Parodie "Der Wixxer" mitzuspielen und auch in der Fortsetzung "Neues vom Wixxer" mitzumachen.