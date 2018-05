Jetzt ist es raus: Seeed gehen tatsächlich wieder auf Tour. Geplant sind im kommenden Jahr 20 Konzerte ab Mitte Oktober. In Berlin wird die Band um Peter Fox am 6. und 7. November 2019 ihr Comeback. Die Tour gab Seeed am Montagvormittag über ihre Webseite bekannt. Vor einer Woche hatte die Band mit kryptischen Nachrichten im Internet Spekulationen über eine bevorstehende Tour ausgelöst.