Doch hat sich die Bühne des Festspielhauses erst einmal in Bewegung gesetzt - mit schepperndem Getöse und "Bitte geh nicht fort" nach Jacques Brels "Ne me quitte pas" - ist schnell unwichtig, wo sie sich dreht. Wichtig ist, dass sie sich überhaupt dreht.

Hier in Wilmersdorf, bei der Eröffnung des Theatertreffens mit Frank Castorfs siebenstündigem "Faust", fühlt sich dessen alte Volksbühne trotzdem erst einmal ganz weit weg an. Teppich statt Asphalt im Zuschauerraum, Polstersessel statt Sitzsäcke und rückenzerstörende Hartplastikstühle. An den Wänden nicht Bert Neumanns schwarze Lametta-Streifen, sondern beigebraune Holzvertäfelung. Draußen nicht der raue Mitte-Hipster-Chick des Rosa-Luxemburg-Platzes, sondern Baumblüten und die verpennte Heimeligkeit des alten tiefen Westens.

Das ist nicht selbstverständlich - denn die Darsteller und Mitarbeiter, die den "Faust" an der Volksbühne auf die Beine gestellt hatten, sind seit dem Ende der Ära Castorf in alle Winde verstreut. Das Bühnenbild war in Einzelteile zerlegt in einem Industriegebiet in Mecklenburg-Vorpommern gelagert und musste an das Festspielhaus angepasst werden. 500.000 Euro zusätzliche Lotto- und Fördergelder mussten die Berliner Festspiele insgesamt organisieren, um dieses Gastspiel auf die Beine zu stellen.

War der hohe Aufwand gerechtfertigt? Hell yeah! Denn wie die alte Castorf-Mannschaft an diesem langen Freitagabend noch einmal das Beste der untergegangenen alten Volksbühne auferstehen lässt, ist ein großer Glücksfall.

Das liegt unter anderem an den spektakulären Darstellern - ziemlich sicher der beeindruckendsten Riege des diesjährigen Theatertreffens. Sie stürzen sich mit sichtbarer Freude und Dankbarkeit in ihre Rollen, vielleicht noch etwas überzeichnungsfreudiger als noch vor einem Jahr in der Volksbühne, als die Vertreibung aus dem Paradies immer näher rückte.

Marc Hosemann gibt vergnügt einen bemerkenswert unambitionierten Mephisto. Valery Tscheplanowa glänzt als vielgesichtiges Gretchen und als verführerische Helena. Alexander Scheer macht den Direktor im "Vorspiel auf dem Theater" zur Dercon-Persiflage. Sophie Rois veredelt die Sätze der Hexe zu perfekt gesetzten Punch-Lines. Martin Wuttke schließlich ist in komischer Hochform, sein Faust ist ein jämmerlicher Wicht, ein orientierungsloser Tattergreis, ein dümmlicher geiler Bock - weit weg jedenfalls vom großen Gelehrten in der Sinnkrise, der er bei Goethe im Kern ist.