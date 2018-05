Doch die Regisseure, die da angeblich an unserem Selbstverständnis rütteln, sind mehrheitlich genau das: weiß, männlich und (mehr oder weniger) privilegiert. Sie sind im Durchschnitt Jahrgang 1972, zum vierten Mal zum Berliner Theatertreffen eingeladen und präsentieren Arbeiten, die an den großen etablierten Häusern entstanden sind.

Wie lassen sich die zehn "bemerkenswertesten" Inszenierungen des Jahres im deutschsprachigen Raum auf einen Nenner bringen? Das Berliner Theatertreffen lädt zu steilen Vorab-Thesen ein. Eine besonders steile kommt vom vertretungsweisen Leiter des Festivals selbst: "Die Inszenierungen rütteln an unserem mitteleuropäischen Selbstverständnis, das weiß, männlich und privilegiert ist", sagt Daniel Richter, der Yvonne Büdenhölzer in ihrer Elternzeit vertritt.

Am Anfang des Festivals steht der in vielerlei Hinsicht härteste verbliebene Brocken: knapp sieben Stunden "Faust", inszeniert vom ältesten und am häufigsten eingeladenen Regisseur. Der weiße Mann Frank Castorf, Jahrgang 1951, ist zum 15. Mal auf dem Theatertreffen vertreten. Seine Abschieds-Inszenierung an der Berliner Volksbühne ist neben epischer Länge auch durch einen gewaltigen Materialeinsatz geprägt: Das rund 20 Tonnen schwere Bühnenbild wurde nach dem Ende der Castorf-Ära in einem Gewerbegebiet in Mecklenburg-Vorpommern eingelagert (wie Yvonne Büdenhölzer dem Fachportal nachtkritik.de sagte).

Nun musste es für das Haus der Berliner Festspiele angepasst werden. Als der "Faust" im Februar seine Einladung erhielt, bot Castorfs Nachfolger Christ Dercon zwar an, man könne die Inszenierung zum Theatertreffen auch an alter Stelle zeigen. Doch Castorf lehnte ab – solange Dercon dort Intendant ist, wollte er das Haus nicht betreten. Drei Monate später trat Dercon ab – doch da waren die Vorbereitungen im Festspielhaus (und natürlich auch die Programmplanungen der Volksbühne) schon zu weit fortgeschritten, um den "Faust" doch noch am Rosa-Luxemburg-Platz zu zeigen.

Dass die Inszenierung nun beim Theatertreffen gezeigt wird, frisst deutlich mehr Geld, als im Budget des Theatertreffens vorgesehen ist. Für das Gastspiel hatten die Berliner Festspiele daher vorsorglich schon einmal Ersatzmittel beantragt: Eine halbe Million Euro stellen nun die Berliner Kulturverwaltung und die Stiftung Deutsche Klassenlotterie zur Verfügung.