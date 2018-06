dpa Video: rbb|24 | 22.06.2018 | Bild: dpa

Personeller Neustart beim Filmfest - Berlinale-Doppel mit Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek

22.06.18 | 15:59 Uhr

Die Berlinale bekommt eine Doppelspitze: Künstlerischer Leiter wird Locarno-Chef Carlo Chatrian. Als Geschäftsführerin wird die Münchner Film-Managerin Mariette Rissenbeek berufen. Das gab Kulturstaatsministerin Monika Grütters am Freitag bekannt.

Jetzt ist es raus: Wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Freitagnachmittag bekanntgab, wird es gleich zwei Nachfolger für den scheidenden Berlinale-Direktor Dieter Kosslick geben. Ab Sommer 2019 sollen die Internationalen Filmfestfestspiele Berlin damit erstmals von einer Doppelspitze geleitet werden - ähnlich wie die renommierten Festivals in Cannes und Venedig.

Künstlerischer Leiter: Carlo Chatrian, Locarno

Die künstlerische Leitung, das war bereits am Dienstag durchgesickert, wird künftig bei Carlo Chatrian liegen. Seit 2012 leitet der 46-Jährige sehr erfolgreich das Filmfestival im südschweizerischen Locarno. Der Italiener studierte Literatur und Philosophie an der Universität Turin, arbeitete zunächst als Filmkritiker und und veröffentlichte mehrere filmhistorische Bücher, zum Beispiel über Errol Morris und Wong Kar-Wai. Über seine Berufung zum neuen Co-Chef der Berlinale zeigte sich Chatrian am Freitag sehr erfreut. Die Berlinale habe eine lange, glorreiche Geschichte, und er sei stolz und geehrt, Teil davon zu werden. "Es ist eine große Herausforderung, die ich sehr ernst nehme." Nach Alfred Bauer, Wolf Donner, Moritz de Hadeln und Dieter Kosslick ist Chatrian erst der fünfte Leiter der 1951 ins Leben gerufenen Berlinale. Noch im vergangenen Jahr hatte der Italiener in einem "Zeit"-Porträt gesagt, dass er für das Berliner Filmfest nicht geeignet sei, "zumal ich ja kein Deutsch spreche."

Geschäftsführung: Mariette Rissenbeck, München

Dieses Manko dürfte mit der neuen Doppelspitze nun keine Rolle mehr spielen, denn als Geschäftsführerin soll Chatrian künftig Mariette Rissenbeek zur Seite gestellt werden. Die gebürtige Niederländerin, Jahrgang 1956, kam nach einem Germanistik-Studium nach Deutschland, wo sie unter anderem für Tobis Filmkunst in Berlin arbeitete. Von 1995 bis 2001 war Rissenbeek Producerin bei der Regina Ziegler Filmproduktion sowie als Geschäftsführerin ihrer eigenen Filmproduktion tätig. Im Jahr 2002 wechselte sie zu German Films. Das staatliche Unternehmen kümmert sich um die Vermarktung des deutschen Films im Ausland und organisiert auch die Wahl des deutschen Oscar-Kandidaten. In ihrer Funktion als German-Films-Chefin gehört Rissenbeek nicht nur dem Aufsichtsrat der ebenfalls bundeseigenen Gesellschaft "Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin" (KBB) an, sondern saß auch in der Findungskommission, die die KBB Ende 2017 eingesetzt hatte. Das bestätigte Kulturstaatsministerin Grütters am Freitag der Nachrichtenagentur dpa.

Grütters rechtfertigt Berufung von Rissenbeek

Grütters gab zu, dass diese Konstellation "erklärungsbedürftig" sei. Allerdings wäre Rissenbeek "nie auf die Idee gekommen, sich ins Gespräch zu bringen", sagte Grütters. Gemeinsam mit Staatssekretär Björn Böhning, der für Berlin in der Findungskommission saß, hätte sie Rissenbeek gebeten, über eine Mitwirkung in der Berlinale-Leitung nachzudenken. "Wir hatten ein wirklich gutes und breites weibliches Bewerberfeld, aber Mariette Rissenbeek war für uns mit Abstand die erste Wahl, gerade in Verbindung mit Carlo Chatrian", sagte Grütters. Dass die Berlinale nach 68 Jahren zum ersten Mal eine Doppelspitze bekommt, begründete die Kulturstaatsministerin mit der Vielzahl der kuratorischen und geschäftsführenden Tätigkeiten: "Chatrian brennt für den Film. Er will sich auf seine kuratorische Aufgabe konzentrieren. Deshalb haben wir für ihn die Stelle des künstlerischen Direktors neu geschaffen", sagte Grütters. "Mariette Rissenbeek übernimmt die geschäftsführenden Aufgaben. Aber letztlich werden beide das Festival gemeinsam gestalten, managen und verantworten müssen", sagte die CDU-Politikerin. Chatrian und Rissenbeek sollen beide einen Fünfjahres-Vertrag erhalten und den bisherigen Berlinale-Leiter nach 18 Jahren ablösen. Die letzte Berlinale unter Kosslick findet vom 7. bis 17. Februar 2019 statt.

Findungskommission führte zahlreiche Gespräche

Unter der Leitung von Grütters, die auch Aufsichtsratschefin der KBB ist, war im vergangenen Jahr eine Kommission eingerichtet worden, die einen Nachfolger für Kosslick finden sollte. Nach eigenen Angaben führte die Kommission zahlreiche Gespräche mit Produzenten, Regisseuren, Schauspielern, Festivalkennern und auch Beschäftigten der Berlinale geführt. Grütters selbst hatte sich für eine Doppelspitze ausgesprochen. "Ich persönlich befürworte eine Doppelspitze, nach dem Vorbild anderer Festivals", sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland Mitte Mai. Bei der Aufsichtsratssitzung der KBB am Freitag wurde der Personalvorschlag nun offiziell vorgestellt. Dabei nutzte Grütters die Gelegenheit, dem bisherigen Berlinale-Chef zu danken: "Dieter Kosslicks Qualitäten als Gastgeber sind

einzigartig. Das hat er auf unvergleichlich charmante Art gemacht. Wir alle sind Dieter Kosslick für seine Verdienste um die Berlinale sehr, sehr dankbar."



Filmemacher fordern Neuausrichtung der Berlinale

Um die Nachfolge von Kosslick hatte es eine heftige Debatte gegeben. In einem offenen Brief hatten prominente Regisseure im November 2017 nicht nur einen inhaltlichen Neustart der Berlinale gefordert, sondern auch die Einberufung einer Findungskommission vorsgeschlagen. Ihre Hauptforderung lautete, "das Festival programmatisch zu erneuern und zu entschlacken". Ziel müsse es sein, "eine herausragende kuratorische Persönlichkeit zu finden, die für das Kino brennt, weltweit bestens vernetzt und in der Lage ist, das Festival auf Augenhöhe mit Cannes und Venedig in die Zukunft zu führen", hieß es in dem damals veröffentlichten Brief, der von 79 deutschen Filmemachern unterzeichnet worden war. "Wir wünschen uns ein transparentes Verfahren und einen Neuanfang."



Berlins Regierender gratuliert Chatrian

Bis Dienstag galt Chatrian bei der Suche nach einem Kosslick-Nachfolger eher als Außenseiter. Im Gespräch waren unter anderen auch der Filmkurator des New Yorker Museum of Modern Art, Rajendra Roy, und Bero Beyer vom Filmfest Rotterdam. Chatrian gilt als ausgesprochener Cineast mit hervorragenden internationalen Kontakten. Zudem bescheinigen ihm Kritiker, in Locarno den Spagat zwischen Kunst und Kommerz gut bewältigt zu haben. Bereits seit 2002 gehörte er dem Auswahlkomitee in Locarno an und kuratierte später auch eine Reihe des Festivals. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) gratuliert Chatrian und nannte die Entscheidung der Findungskommission "eine gute Wahl". In Locarno habe Chatrian bewiesen, "dass er für das Kino brennt, neue Trends erkennt und international bestens vernetzt ist", teilte Müller mit.

