Anderson.Paak zählt zu den heißesten Stimmen, die der amerikanischen Westküsten-Hiphop derzeit zu bieten hat. Jetzt ist der Mann auf Europatournee. Am Dienstag war er in der Berliner Columbiahalle und hat auf der ganzen Linien überzeugt. Von Susanne Bruha

Der erste Song heißt "Come down". Erstmal runterkommen also, aber das geschieht auf hohem Niveau: energetisch und musikalisch. Mit einer Mischung aus R'n'B und HipHop heizt der 32-jährige Kalifornier mit seiner Band "The Free National" dem Saal ein. Die Fans singen textsicher mit, reißen die Hände hoch, tanzen in einer gemeinsamen Choreografie vom linken auf das rechte Bein.

Als Anderson.Paak merkt, dass das Publikum auf sein Kommando hört und ganz smooth auf seiner Welle reitet, kann er sein kleines Podest ganz vorn am Bühnenrand auch mal verlassen. Das tut er mit seinem Lieblings-Move: Einem Sprung mit einer viertel oder halben Umdrehung nach hinten. Neben dem Podest legt er kurz noch drei bis vier synchrone Tanzschritte mit dem Bassisten aufs Parkett. Dann sprintet er zum Schlagzeug. Das steht nochmal erhöhter auch ganz vorn am Bühnenrand und es ist Anderson.Paaks Instrument.