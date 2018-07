Die Krimiserie "Babylon Berlin" geht in eine neue Runde. Drehstart für die dritte Staffel ist für den Herbst geplant. Vor der Ausstrahlung der ersten Staffel im Ersten Programm ab 30. September (20.15 Uhr) haben die Produzenten am Dienstag die Fortsetzung der Serie bestätigt. Die Regisseure und Autoren Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries arbeiteten derzeit an den Drehbüchern für die zehn Folgen, die auf dem Roman "Der stumme Tod" von Volker Kutscher beruhten.

Ab Herbst soll den Angaben zufolge in Berlin und Umgebung sowie in Nordrhein-Westfalen gedreht werden. In den Hauptrollen sind wieder Volker Bruch als Kommissar Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter zu sehen. "Dass wir uns mit den Produktionspartnern

schon jetzt auf eine Fortsetzung verständigt haben, spricht für die überragende Qualität und den hohen Stellenwert der Serie", sagte ARD-Programmdirektor Volker Herres. "Den Start am Sonntag, 30. September, wird die ARD unter anderem mit einer TV-Dokumentation und einer Hörspielreihe flankieren."