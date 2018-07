Die mystischen graublauen Bilder und Kostüme des Leipziger Künstlers Neo Rauch und seiner Frau Rosa Loy erinnern an Rembrandt, Vermeer und Nolde. Lohengrin, der hinreißende polnische Startenor Piotr Beczala, gibt den Gralsritter als Energiespeicher. Kaum taucht er mit seinem futuristischen Flugzeugschwan auf, leuchtet das antike Kraftwerk in der Mitte des Raumes und erhellt die Damen und Herren von Brabant. Elsa, die er rettet (Anja Harteros hat auch schon das Berliner Publikum in der Deutschen Oper und der Staatsoper betört), ist zu neugierig und eigenständig und will wissen, wer ihr Ritter ist, den sie nie befragen soll.

Metoo und Geschlechterkampf lassen grüßen, vom amerikanischen Regisseur Yuval Sharon intelligent, wenngleich etwas statisch erzählt. Sharon ist eingesprungen für den Letten Alvis Hermanis, der den Auftrag zurückgegeben hatte. Auch Lohengrin war dem Hügel wenige Wochen vor der Premiere abhanden gekommen, weil Roberto Alagna den Text nicht konnte. Beczala jedoch war kein Ersatz, sondern ein Glücksfall. So wie auch die große Wagnersängerin Waltraud Meier, die nach 18 Jahren zurückkehrte auf den Hügel und als böse Ortrud die Intrige um Fragen oder nicht, Zweifeln oder nicht, richtig in Schwung brachte.

Bayreuth heißt auch Schaulaufen der Prominenz, deshalb ein bisschen Klatsch und Tratsch: Angela Merkel in strahlend grüner Seide bekam mit Thomas Gottschalk den meisten Applaus, allein der bayrische Ministerpräsident Markus Söder musste beim Gang über den Roten Teppich einige Buhrufe wegstecken.

Die Kanzlerin hatte von ihrer Loge aus den Überblick. Von Söder trennt sie eine Säule. Sie verstand sich blendend mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die ein tiefes Rückendekolté trug. FDP-Chef Christian Lindner präsentierte seine attraktive neue Begleiterin, Entertainer Thomas Gottschalk schwitzte kreuzbrav in Smokinghemd und Jacke, dafür glitzerte Gattin Thea proper im Goldoverall auf balkonhohen Stilettos und die Grünenpolitikerin Kathrin Göring-Eckardt wandelte mädchenhaft in pudriger Spitze durch das Blitzlichtgewitter. Die Bundeskanzlerin fand den Lohengrin am Schluss schlicht wunderbar. So wie das Publikum, das trotz Saunafeeling diese Eröffnung am Schluss lange und lautstark feierte.