Berlinale-Gewinner "Touch Me Not" kommt ins Kino

Der kontrovers diskutierte Berlinale-Gewinnerfilm "Touch Me Not" kommt am 1. November in die deutschen Kinos. Die rumänische Regisseurin Adina Pintilie hatte im Februar mit ihrem umstrittenen Film den Goldenen Bären der Berliner Filmfestspiele gewonnen.