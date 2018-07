dpa / Gregor Fischer Audio: Inforadio | 15.07.2018 | Jens Lehmann | Bild: dpa / Gregor Fischer

Konzertkritik | Burt Bacharach im Admiralspalast - Der Grandseigneur des Easy Listenings

15.07.18 | 12:04 Uhr

"Raindrops Keep Falling On My Head" oder "The Look Of Love" - die Lieder von Burt Bacharach hat so gut wie jeder schon einmal gehört. Am Samstag feierten seine Fans den 90-Jährigen bei seinem ersten Deutschlandkonzert als Solokünstler. Von Jens Lehmann



Es ist natürlich nicht das allererste Mal für Burt Bacharach in Deutschland. Als Soldat war der US-Amerikaner in Garmisch-Partenkirchen stationiert. Anfang der Sechziger Jahre tourte er schon einmal durch Deutschland und trat dabei auch in Berlin auf - als Bandleader von Marlene Dietrich. Mit der Diva bereiste er die Welt und machte sich bereit für seine eigene Karriere. Und die kam mit Macht: Bacharachs Songs, die er oft zusammen mit dem Texter Hal David schrieb, wurden von Größen wie Frank Sinatra, Aretha Franklin, Dusty Springfield, Dionne Warwick oder Tom Jones gesungen. Am Samstagabend im Admiralspalast sagt mein Sitznachbar, Burt Bacharach sei für ihn eine Art "musikalischer Früherziehung" gewesen. Es gibt aber auch erstaunlich viele Fans, die - genau wie ich - Bacharachs Blütezeit in den Sechzigerr und Siebziger Jahren gar nicht miterlebt haben. Und dennoch kennt jeder seine Melodien, die unkonventionellen Harmonien, diese einprägsame Mischung aus Jazz, Synthie-Pop und Latin, die ins kollektive Bewusstsein mehrerer Generationen eingegangen ist.

Zur Person Burt Bacharach geboren 1928 in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri

1940er Jahre: Auftritte als Jazzmusiker

1950er Jahre: Tour als Orchesterleiter für Marlene Dietrich durch Europa und die USA

1960er Jahre: zusammen mit Texter Hal David mehrere Charterfolge mit Songs für Dionne Warwick, es folgen Zusammenarbeiten mit Stars wie Dusty Springfield, Cher, The Beatles, The Carpenters und Aretha Franklin

Bacharach hat drei Oscars gewonnen, unter anderem einen für den Welthit "Raindrops Keep Fallin' On My Head" später folgen mehrere Grammy Awards und die Aufnahme in die Songwriter Hall of Fame



"Was? Der Song ist auch von ihm?"

Entsprechend hoch sind die Erwartungen im nicht ganz ausverkauften Theater. Was nicht verwundert angesichts von Karten, die schon im Rang bis zu 100 Euro kosten. Die Festgemeinde empfängt die lebende Legende dennoch mit Standing Ovations. Der 1928 geborene Bacharach winkt ins Rund, setzt sich an seinen Steinway-Flügel und legt los. Bei jedem neuen Song brandet aus einer anderen Ecke des Saals Applaus auf. Offenbar schießt auch anderen Menschen immer wieder von Neuem die Frage durch den Kopf: "Was? Der Song ist auch von ihm?!" Das vom Veranstalter vollmundig versprochene Orchester entpuppt sich allerdings als solide Begleitband mit Keyboard, Bass, Schlagzeug, zwei Bläsern und einer einzigen echten Geigerin, die wegen der wabernden Streicher-Synthies kaum zu hören ist. Während mancher dieser Arrangements begreift man, warum Bacharachs Name in den späten Siebzigern zum Synonym für Fahrstuhlmusik geworden war. Dabei sind das oft komplexe, technisch anspruchsvolle Kompositionen. Und man merkt, das es ihm wichtig ist, wenn er Anekdoten aus seinem langen Musikerleben erzählt.

Einer der größten Komponisten des 20. Jahrhunderts

Im Admiralspalast könnte man jedoch meinen, da spielt eine sehr gute Burt Bacharach-Coverband; wäre da nicht der Meister selbst als wahres Kraftzentrum in der Mitte. Für seine 90 Jahre ist er quietschfidel, spielt nicht nur großartig Klavier, sondern dirigiert seine Band ebenso lässig wie präzise. James Last hat sich für seinen Happy Sound viel bei ihm abgeschaut. Den gibt es dann auch vom Gesangstrio Josie James, Donna Taylor und John Pagano, deren Stimmen Bacharachs Songs durchaus gewachsen sind. Anrührend wird es aber vor allem dann, wenn der Meister selbst singt. Seine Stimme ist alt, brüchig, kippt immer wieder und entwickelt dennoch volle Ausdruckskraft. So wird ausgerechnet eine gerade erst komponierte Ballade zum emotionalen Höhepunkt des Abends. Bacharach hat in seinem Leben so viele Songs geschrieben, einem solchen Oeuvre ist irgendwann nur noch mit den sonst so verpönten Medleys beizukommen. Während des dritten Teils des Abends gibt es seine größten Filmhits zu hören. Mit einem Sing-along seines wohl größten Hits, "Raindrops keep falling on my head", geht der König des Easy Listenings, der Grandseigneur der Unterhaltungsmusik - ach was - einer der größten Komponisten des 20. Jahrhunderts von der Bühne, begleitet von minutenlangen Ovationen. Kurz vorher versprach er dem Publikum noch, wiederzukommen.

Sendung: Inforadio, 16.07.2018, 6.55 Uhr