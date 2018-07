Die britische Band Depeche Mode beendet mit zwei Konzerten am Montag und Mittwoch in der Berliner Waldbühne ihre Global Spirit-Welttour. Beide Konzerte in der 22.000 Zuschauer fassenden Location sind restlos ausverkauft. Radioeins vom rbb verloste am Montag noch ein paar Tickets für das letzte Konzert am Mittwoch .

Depeche Mode werden auch bei den Konzerten in Berlin wieder Electro-Helden als Vorband auf die Bühne laden, wie bereits Fad Gadget oder Front 242. Für die Waldbühne hat Depeche Mode die Electro-Punkband DAF eingeladen. Vielleicht spielen sie ein Ständchen für Martin Gore, der am Montag seinen 57. Geburtstag feiert.

Depeche Mode sind seit fast 40 Jahren im Geschäft und verkauften mit Hits wie "Enjoy the Silence" und "Just Can't Get Enough" mehr als 100 Millionen Tonträger. Mit ihrer "Global Spirit"-Tour sprengten sie alle eigenen Rekorde, mit mehr als 2,3 Millionen Besuchern bis Ende Juni und einem Umsatz von fast 200 Millionen US-Dollar. Vor allem die Stadion-Gigs in Lateinamerika brachten dem Magazin "Billboard" zufolge die besten Ergebnisse.

Die britischen Rocker um Sänger Dave Gahan sind seit Mai 2017 auf Tour, gaben mehr als 100 Konzerte, mehrere davon auch schon in Deutschland. Jetzt feiern Depeche Mode den großen Abschluss ihrer Mega-Tour, mit dem Doppelkonzert in der Berliner Waldbühne.