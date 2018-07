Riewert Quedens Tode Audio: Kulturradio | 19.07.2018 | Tomas Fitzel | Bild: Riewert Quedens Tode

Porträt | Der Antiquar Riewert Quedens Tode - "Solange ich den Laden habe, gibt es Reclamhefte für 50 Cent"

25.07.18 | 07:54 Uhr

Das Antiquariat von Riewert Quedens Tode ist eine Institution auf der Dudenstraße – und das seit 45 Jahren. In diesem Jahr feiert der nordfriesische Bücherliebhaber seinen 75. Geburtstag. Er ist einer der Letzten in einem aussterbenden Gewerbe. Von Tomas Fitzel

Bücher und Bilder: Im Juli 1973, also vor genau 45 Jahren, eröffneten Riewert Quedens Tode und sein jüngerer Bruder Harboe ihr Antiquariat in der Kreuzberger Dudenstraße. Ihre Vorfahren waren Nordfriesen, daher ihre seltenen Vornamen. Im Geschäft ist Harboe für die Bilder und das Handwerkliche zuständig, also Rahmungen und Restaurationsarbeiten. Riewerts Leidenschaft sind die Bücher – und das bis heute.

Es müssen keine teuren Bücher sein

In diesem Antiquariat scheint die Zeit fast stillzustehen. Dass hier dennoch etwas in Bewegung ist, signalisieren die Bücherstapel auf den vielen Stühlen. Denn in den Regalen ist schon längst kein Platz mehr. Zwischen 60.000 Büchern können die Kunden stöbern – und nicht eines davon ist überflüssig. Dabei müssen es für Riewert Quedens Tode keineswegs teure Bücher sein. Das Buch als reine Handelsware zu betrachten, widerstrebe ihm total, erzählt er: "Ich habe mir geschworen, solange ich einen Laden habe, gibt es auch Reclamhefte für 50 Cent bei mir" – vorausgesetzt sie sind vergriffen. Der Inhalt, sagt er, müsse bewahrenswert sein.

Im Antiquariat stapeln sich die Bücher | Bild: rbb

Sein Handwerk hat Tode Anfang der Sechzigerjahre bei einer Buchhändlerlehre gelernt. Wie damals, steht für ihn heute noch das Berufsethos vor dem Kaufmännischen: "Der Buchhändler hat eine Aufgabe, er muss etwas vermitteln. Ich habe gelernt, dass der Buchhändler zu dienen hat: dem Kunden, der Kultur und dem Buch."

Berufsethos der Sechzigerjahre

Zum Schlüsselerlebnis wurde für ihn ein Intensivlehrgang an der gerade neu erbauten Buchhändlerschule in Bergen-Enkheim nahe Frankfurt am Main, die noch ganz vom Aufbruchspathos der unmittelbaren Nachkriegszeit geprägt war. Der Rektor war Autodidakt, kam aus der Lebensreformbewegung und war noch als Hütejunge im Schwäbischen aufgewachsen. Punkt zehn Uhr abends wurde das Tor geschlossen, bis elf Uhr durften die angehenden Herren Buchhändler sich noch mit ihren Kolleginnen unterhalten – getrennt durch ein Fenstergitter.



Hier traf Riewert Tode auf einen Lehrer, der ihn nachhaltig prägte: Hans Thom, Dozent für französische Literatur und Philosophie, machte ihn mit der Literatur der Avantgarde bekannt, mit Henri Michaux, den Tode nach wie vor sehr verehrt, oder mit Autoren der Beat-Generation. Seinen eigenen, kleinen Verlag nannte Tode daher auch amBEATion/randlage.

Riewert Quedens Tode ist Sammler aus Leidenschaft | Bild: rbb

Eine Woche lang Transportkartons packen

Die Buch-Ästhetik jener Jahre prägt auch seine Sammelleidenschaft: Aus dem Regal zieht er ein schmales Büchlein im quadratischen Format aus dem völlig unbekannten Fietkau-Verlag, serifenlose Schrift in Kleinschreibung. Genau dies gefällt Tode. Rund 50 solcher kleiner Reihen sammelt er – wobei eine "kleine Reihe" auch mal über 1.000 Bände umfassen kann. So besaß er etwa eine über 40 Jahre lang aufgebaute Sammlung über die Studenten­bewegung, die schließlich von der Yale-Universität übernommen wurde. Einige Wochen lang, erinnert er sich, war er nur mit dem Packen der 133 großen Transportkartons beschäftigt.

Das Schaufenster des Antiquariats ist aktuell Karl Marx gewidmet | Bild: Tomas Fitzel

Notgedrungen stellt er Teile seines Angebots Online

Was wird aus seinen Sammlungen, wenn er nicht mehr leben sollte? Denn in diesem Jahr wird Tode 75. "Es ist durchaus möglich, dass ich mich von kompletten Reihen einmal trennen werde. Ich habe keine Erben und will auch nicht, dass es später einfach entsorgt wird."



Vieles muss er inzwischen ablehnen, ganz gleich wie wertvoll und interessant die Nachlässe auch sein mögen. Umgekehrt verirren sich kaum noch ausgesprochene Sammler oder Bücherliebhaber in seinen Laden. Tode vermisst die Gespräche mit ihnen. Auch deshalb hatte er sich lange dem Internet widersetzt. Stattdessen wollte er zwischen märkischen Kiefern und alten Bunkern im brandenburgischen Wünsdorf eine Bücherstadt mit aufbauen. Eine Hoffnung, die sich aber so nicht erfüllt hat. Inzwischen geht er notgedrungen mit Teilen seines Angebots Online und muss sich damit zugleich dem großen Monopolisten Amazon unterwerfen, zu der auch das Zentrale Verzeichnis Antiquarischer Bücher, die Suchplattform zvab.com gehört.



Die Kundin ist begeistert von dem Laden

Doch immer wieder widerlegt der Zufall Todes Pessimismus. Eine passionierte Sammlerin sucht etwa eine Broschüre von 1905 über den Bau eines Kindertheaters, die sie über die Online-Suchseite bei ihm gefunden hat. Tode schlängelt sich zwischen den Regalen, Tischen und Bücherstapel zielsicher zum richtigen Bücherhaufen und fischt das Gewünschte hervor. Sie wird auf alle Fälle wiederkommen, denn sie ist sichtlich begeistert von seinem Laden. Kurz vor Ladenschluss stopft sich Tode befriedigt eine Pfeife. Er hat vielleicht eine künftige Kundin gewonnen und konnte den Autor W.G. Sebald erfolgreich einem Amerikaner empfehlen, der dann mit einer Erstausgabe von dessen Roman Austerlitz nach Hause ging.

Sendung: Kulturradio, 19.07.2018, 11:10 Uhr