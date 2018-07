Was mit dem Heißluftballon überm Brandenburger Tor beginnt, endet für Donald Duck in der Charité: Der berühmteste Comic-Erpel der Welt macht im neuen Micky-Maus-Heft erstmals eine Reise nach Berlin - und trifft auch auf andere prominente Tiere.

Fernsehturm, Dom, Tiergarten - die Ducks kommen nach Verlagsangaben an vielen Berliner Sehenswürdigkeiten vorbei. Über das Brandenburger Tor fliegen Donald und seine Neffen in einem Heißluftballon, den sie zuvor auf einem Jahrmarkt gekapert haben. Die drei haben es schwer, ihren Onkel heil durch Berlin zu bugsieren. Denn seit einem Autounfall, bei dem Donalds Verstand offenbar Schaden genommen hat, hält sich der Erpel für den Baron Münchhausen - und lügt, was das Zeug hält.

Wie es dazu kam und was die Entenfamilie in Berlin noch erlebt, erfahren Fans ab Freitag am Kiosk.

Warum Donald Duck schließlich in der Charité landet und sich danach im Monbijoupark an der Spree in einem Liegestuhl erholen muss, können Comic-Fans ab Freitag im neuen "Micky Maus Magazin" erfahren. Die diesjährige Urlaubsreise der Ducks hat schon vor dem Trip nach Berlin in Skandinavien begonnen und wird im kommenden "Lustigen Taschenbuch" an der italienischen Adria enden.