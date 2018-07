Lothar Dienstag, 10.07.2018 | 08:08 Uhr

Liebe Frau Bruha. Wenn eine Band wie die Earth, Wind and Fire ihre Musik darbieten, muß,kann man nicht auf den Stühlen sitzen bleiben. Das ist FUNK in Reinkultur. Wer das nicht versteht, sollte sich andere Konzerte aussuchen. Vieles spricht für das Publikum, denn es strömte zur Bühne und wollte Tanzen. Aber was mich an Ihren Beitrag stört,ist die Bezeichnung „Schnulze“ besonders auf den grandiosen Song „Fantasie“. Dieser Hit ist ein Meilenstein und hat soviel Kraft und Gefühl. Mir fällt jetzt der Name des verstorbenen Leadsängers nicht ein. Aber wenn dieser das Lied anstimmte, waren die Leute immer ganz hin und weg. Ob schwarz oder weiß und das zeichnet diese Band bis heute besonders aus. Bei guter Funkmusik auf den Stühlen zu sitzen kriegen nur wieder wir deutschen hin.