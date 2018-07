Es ist Jahre her, als der der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert mit Nachruck ein Freiheits- und Einheitsdenkmal "an einem zentralen Ort unserer Republik" anmahnte - als "noch immer ausstehende, notwendige Ergänzung unserer vielfältigen Gedenklandschaft in Berlin". Das Denkmal gibt es indes auch fast 29 Jahre nach dem Mauerfall immer noch nicht. Dabei wurde dessen Bau vom Bundestag schon 2007 erstmals beschlossen.

Auch Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) hält den derzeit vorgesehenen Standort vor dem Stadtschloss für unpassend. Mit der friedlichen Revolution 1989 verbinde er eher den Ring in Leizpig, die Berliner Gethsemanekirche oder den Alexanderplatz, so Lederer im Inforadio des rbb. Das Stadtschloss hingegen sei kein Symbol für Einheit und Freiheit. Vielmehr habe sich dort 1848 der Kaiser vor den Opfern der Niederschlagung der 1848er-Revolution verneigt.

Das wiederum findet Andreas Apelt vom Vorstand des Denkmalvereins Deutsche Gesellschaft abwegig. "Mit der Revolution in der DDR kam auch ein Teil der Revolutionen in Mittelosteuropa. Damit ist die weltweite Spaltung aufgehoben worden. Daher ist der europäische Aspekt gegeben." Er plädiert nach wie vor für den ursprünglichen Platz zwischen dem neu entstehenden Stadtschloss und dem Spreekanal. "Das ist erstens ein authentischer Ort. Zweitens liegt er im Ostteil der Stadt, um den Bürgerinnen und Bürgern, die damals mutig der Diktatur die Stirn gezeigt haben, auch ein Denkmal zu setzen." Apelt kann sich nicht vorstellen, dass der Bundestag seine Entscheidung revidieren wird - nachdem er schon zähneknirschend die fast Verdoppelung der Baukosten von zehn auf 17 Millionen Euro schluckte.

Auch Kulturstaatssekretärin Monika Grütters (CDU) hält nichts vom Umzug der "Wippe" vor den Reichstag. Die Idee sei eine "Totgeburt", sagte Grütters im Inforadio. Der Standort sei durch den Bundestagsbeschluss festgelegt. Wer ihn ändern will, "läuft Gefahr, das ganze Projekt endgültig zu kippen". Zudem würden unter der Wiese vor dem Reichstag Versorgungsleitungen verlaufen, der Bau des Denkmals an dieser Stelle sei "technisch nicht möglich".

Allerdings ist der Grundstückskauf zwischen dem Land Berlin und dem Bund noch nicht endgültig geregelt. Die SPD, angeführt von der Berliner Bundestagabgeordneten Eva Högl, hatte daraufhin die Mittelfreigabe durch den Haushaltsausschuss blockiert. "Der Vertrag ist geschlossen und das Finanzministerium hält das alles für korrekt und abgeschlossen", sagt Grütters. Am 24. August soll alles notariell beglaubigt werden. Eine Entscheidung würde dann bei der nächsten Ausschusssitzung im September fallen. Oder sogar eher: Am 1. August gibt es eine Sondersitzung des Haushaltsausschusses wegen der Griechenland-Frage", so Grütters. "Und wenn man politisch will, dann kann man dieses Thema mit auf die Tagesordnung nehmen, dann würde es ein bisschen früher realisiert werden." Berlin erhalte für das Grundstück "322.000 Euro", zitierte Grütters aus den Papieren.