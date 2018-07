Land will Filmorchester Babelsberg helfen

Das Land Brandenburg will das Filmorchester Babelsberg vor dem Aus bewahren. Dafür will die Regierung mit dem benachbarten Bau-Unternehmen sprechen, das mit seinem Bau-Lärm Tonaufnahmen verhindert und zu Entlassungen im Orchester führen soll.

Die brandenburgische Landesregierung will sich für den Fortbestand des renommierten Filmorchesters Babelsberg einsetzen. Wie Kulturstaatssekretärin Ulrike Gutheil am Dienstag in Potsdam mitteilte, sollen die Gespräche mit Vertretern des Orchesters und eines benachbarten Unternehmens fortgesetzt werden.

Das Filmorchester sei ein überregional bekannter kultureller Botschafter Brandenburgs. Deshalb werde man sich dafür engagieren, dass die Musiker ihre Arbeit fortsetzen können, so Gutheil.