Fibel sind vier junge Musiker aus Mannheim, die mit gradlinigen, dominanten Gitarren an den Post Punk der 80er Jahre erinnern, mit einer Spur Neuen Deutsche Welle, das in Form von springenden Basslines und eindringlichen Drums daherkommt und von einem warmen Synth-Teppich getragen wird.

Im Sommer 2010 stellte Fritz im ausverkauften Astra in Berlin Friedrichshain zum ersten Mal die "Neuen DeutschPoeten" vor. Das Konzept kam bei den Zuschauern so gut an, dass der Hörfunksender 2011 beschloss in die Kulisse des deutlich größeren und komplett ausverkauften IFA-Sommergartens der Messe Berlin umzuziehen. In der Open Air Arena feiern inzwischen alljährlich 13.000 Fans die deutschsprachigen Künstler.

Neben Kraftklub, Max Herre, Wanda, Bilderbuch und Philipp Poisel standen in den vergangenen Jahren auch schon Sido oder Jan Delay auf der Bühne des IFA-Sommergartens.