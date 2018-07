Bild: imago stock&people

Dem breiten Publikum bekannt wird der junge Götz George in den 1960er-Jahren durch seine Rollen in Karl-May-Verfilmungen, wie Beispielsweise in "Winnetou und das Halbblut Apanatschi". George spielt den verliebten Jeff. Ebenfalls mit dabei in der Rolle der Halb-Indianerin Apanatschi: Uschi Glas.