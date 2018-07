Konzertkritik | Guns´N Roses in Leipzig

Im Juni traten Guns`N Roses im Berliner Olympiastadion auf, aber der Sound war so schlecht, dass viele Fans später ihr Geld zurückwollten. Auch rbb|24-Musikkritikerin Jule Kaden war damals sehr enttäuscht. Auf einem Festival in Leipzig wurde sie nun entschädigt.

Die Entscheidung, nach dem akustischen Desaster in Berlin meine Guns N‘ Roses-Karten für das Leipziger Konzert nicht zu verkaufen, hat zu großen Teilen etwas mit Vorband Nummer zwei, den Rival Sons aus dem sonnigen Kalifornien zu tun. Außerdem waren kurz nach dem Berliner Konzert die Kartenpreise zum Weiterverkauf auf ebay so lachhaft - eigentlich schon traurig.

Die Rival Sons haben trotz vermutlich ausgiebiger Nacht- Sänger Jay Buchanan hatte am Abend zuvor Geburtstag - richtig abgeliefert. Das Publikum war nicht textsicher, aber kopfwackel- und jubelfreudig. Der erste Voract - Tyler Bryant ebenfalls. Gute Einstimmung also. Mutter und ich also im Modus und vorfreudigst.