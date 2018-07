imago/Martin Müller Audio: Antenne Brandenburg | 24.07.2018 | Bild: imago/Martin Müller

Frankfurt (Oder) rüstet sich für 25.000 Besucher - Nur eine Straße zum Helene Beach Festival ist frei

24.07.18 | 13:52 Uhr

Der Helenesee bei Frankfurt (Oder) wird an diesem Wochenende von rund 25.000 Musikfans umlagert. Nicht nur die Besucher des Festivals kommen aus ganz Deutschland, sondern auch die Helfer. Straßensperrungen gibt es bereits jetzt schon.



Das Helene Beach Festival am Wochenende führt bereits ab Dienstag zu Verkehrseinschränkungen. Festival-Besucher können zur Anreise lediglich den Tankenweg über die Bundesstraße 112 nutzen. Die Zufahrtstraßen aus Richtung Frankfurt (Oder) über den Kreisel Lossow sowie aus Richtung Schlaubehammer sind seit dem Morgen gesperrt. Auch der Radweg ab Güldendorf kann nicht genutzt werden. Die Stadt hatte bereits angekündigt, dass ab dem 24. Juli mehrere Straßen gesperrt werden, am An- und Abreisetag muss mit Staus gerechnet werden. Das Festival gibt es in diesem Jahr bereits zum achten Mal und ist ausverkauft.



200 Helfer und Sanitäter aus ganz Deutschland

Unterdessen hat sich das Deutsche Rote Kreuz für das Helene Beach Festival gerüstet. Mehr als 200 Helfer aus ganz Brandenburg und weiteren Bundesländern werden rund um die Uhr für die medizinische Sicherheit eingesetzt, teilte das DRK mit. Unterstützt würden sie vom Technischen Hilfswerk. In den vergangenen Jahren waren jeweils rund 25.000 Menschen zu dem Musikspektakel am Helenesee bei Frankfurt gekommen. Dieses Jahr findet das Festival vom 26. bis zum 29. Juli statt.



Fürstenwalder Rapper Debüt beim Helene Beach Festival

Mit dabei in diesem Jahr ist erstmals der Fürstenwalder Musiker Kesh. Er wird einer von 150 Künstlern sein. Kesh, mit bürgerlichem Namen Max Meißner, wird am Festivalsamstag auf der Hauptbühne sein Debüt geben. Am selben Abend treten dort auch der Berliner Rapper Kool Savas und Sido auf. Schon allein der Gedanke, Kool Savas hinter der Bühne zu treffen, sei der pure "Wahnsinn", sagte der Nachwuchskünstler vorab. Außerdem on stage sind der Berliner Techno-Musiker Paul Kalkbrenner, Rapper Bausa, Chefboss, MIA., SDP, Tim Bendzko,Trailerpark, Wincent Weiss, 187 Strassenbande, SXTN uvm. Mitschnitte der Konzerte wird es beim rbb-Radiosender Fritz geben, der an zwei der vier (Fr. und Sa.) Festivaltagen live vom Strand die besten Konzerte der acht Bühnen senden wird.

Der Rapper und Sänger Kesh aus Fürstenwalde ist beim Helene-Beach-Festival erstmals auf der Bühne

local heroe beim Bundeswettbewerb

Wahrscheinlich 3.000 bis 4.000 Zuhörer könnten am Samstag Kesh sehen. Noch mehr Publikum hatte er erst ein einziges Mal in seinem Künstlerleben: Als er in der Berliner Mercedes-Benz-Arena vor exakt 9.452 Eishockey-Fans auf der eisigen Spielfläche stand und sein Lied "Jetzt oder nie" für seinen Lieblings-Eishockey-Verein, die Berliner Eisbären, sang. "Das war das Größte, Verrückteste bislang." Der 26-Jährige arbeitet nebenbei in einem Spielzeugladen in seiner Heimatstadt. Beim Musikband-Wettbewerb "local heroes" hat er sich den Landestitel ersungen und wird offiziell Brandenburg beim Bundeswettbewerb vertreten, im November in Salzwedel in Sachsen-Anhalt.

