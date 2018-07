Dutzende Leuchtraketen, eine Fahrt mit dem Auto durch die Menge - Helene Fischer ließ sich am Sonntag von ihren begeisterten Fans im Berliner Olympiastadion ausgiebig feiern. Der Innenraum war bestuhlt, aber auf den Plätzen gehalten hat es kaum jemanden.

Mit einer spektakulären Show hat Helene Fischer am Sonntagabend ihre Stadiontournee in Berlin fortgesetzt. Mit Dutzenden Leuchtraketen erschien die 33-Jährige auf der Bühne, ihre Begrüßung ging im Jubel der 55.000 Fans unter. "Heute Abend soll Euer Sommermärchen wahr werden", rief sie der feiernden Menge zu - ohne konkret auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland und das Aus der deutschen Nationalmannschaft zu verweisen.