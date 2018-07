Tolle Klamotten liegen in Berlin auf der Straße, finden die Freundinnen Karina und Anna. Anders als andere Bloggerinnen inszenieren sie sich auf Instagram nur in den Kleidern, die sie unterwegs gefunden haben. Für sie ist Mode etwas für jeden, nicht nur für den Laufsteg.

Karina : Letztes Jahr haben wir auf einem Flohmarkt Sachen verkauft. Da habe ich zu Anna gesagt: 'Was hältst du davon, wenn wir mit den Sachen, die wir auf der Straße gefunden haben, einen Blog erstellen und unseren Lebensstil zeigen?' Seit Oktober haben wir den Blog. Die ersten Shootings haben wir in Neukölln gemacht.

rbb|24: Wie seid ihr zu eurem Blog "Found on the Street" gekommen?

Auf ihrer Instagram-Seite Found_On_The_Street präsentieren die Berlinerinnen Karina Papp und Anna Vladi Mode, die sie auf der Straße gefunden haben. Seit Oktober posten sie regelmäßig neue Looks mit ihren Funden von der Straße. Dabei geht es ihnen vor allem um das Thema Nachhaltigkeit. Privat gehen sie nur im Notfall mal in einen Secondhandladen.

Anna: Durch die Zu-Verschenken-Kisten, die wir immer wieder auf der Straße gesehen haben. Vor acht oder neun Jahren habe ich meine ersten Sachen daraus mitgenommen. Ab und zu habe ich da auch schon Sachen von Gucci gefunden. Die Leute stecken nicht nur Massenmarkt-T-Shirts in die Kisten. Das sind tatsächlich gute Sachen, oft nie oder nur einmal getragen. Online gekauft, passt nicht. Was macht man? Schnell nach draußen, irgendjemand nutzt es.

Karina: Eigentlich will ich mein Geld nicht mehr für Klamotten ausgeben. Es gibt schon so viele Sachen in der Welt, überall. Es ist doch viel sinnvoller, die Sachen, die nicht mehr gebraucht werden, weiterzunutzen. Man kann sagen: Wir geben ihnen ein zweites Leben.

Wie häufig schaut Ihr nach neuer Kleidung?

Anna: Es ist nicht so, dass wir am Wochenende nach Prenzlauer Berg fahren und uns sagen: 'Lass mal gucken, was die Reichen und Spießigen auf die Straße gestellt haben.' Wir gehen nie absichtlich auf die Jagd. Man muss einfach neugierig sein. Ich fahre zum Beispiel jeden Tag von Neukölln nach Charlottenburg mit dem Rad zur Arbeit. Und wenn meine Gier groß ist, dann halte ich kurz vor einer Kiste und schaue rein, was drin ist. Das passiert meistens ganz spontan.

Aber man findet diese Kisten doch sicherlich nicht überall, oder?

Anna: Die Zu-Verschenken-Kisten stehen in fast allen Bezirken in Berlin - die meisten in Kreuzberg und Neukölln. Da werden manchmal sogar ganze Schränke mit Klamotten auf die Straße gestellt. Mittlerweile findet man die Kisten aber auch dort, wo man es überhaupt nicht erwartet. Letzte Woche war ich in einem kleinen Dorf in Brandenburg und habe dort zwei Zu-Verschenken-Kisten gesehen. Da kamen mir fast die Tränen. Es war in einer Straße mit ein paar Häusern. Kirche, Freiwillige Feuerwehr, ein See und dazu noch ein bisschen Wald. Und dann auf der Straße: Zwei Zu-Verschenken-Kisten. Es ist also keine Sache, die es ausschließlich in Berlin gibt.