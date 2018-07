imago/BRIGANI-ART radioBerlin 88,8 | 19.07.2018 | Interview mit Thomas Misersky | Bild: imago/BRIGANI-ART

Interview | 30 Jahre Springsteen in Weißensee - "Der Sound ließ sehr zu wünschen übrig"

19.07.18 | 07:17 Uhr

Ost-Berlin war im Ausnahmezustand: Bruce Springsteen trat am 19. Juli 1988 auf der Rad-Rennbahn Weißensee auf und die Fans waren begeistert. Offiziell kamen 160.000, inoffiziell 300.000. Einer von ihnen war Thomas Misersky vom DDR-Jugendradio DT64.



Für die Stasi war es ein Großeinsatz, für die Fans einfach ein großes Erlebnis: Am 19. Juli 1988 begeisterten der US-Rockstar Bruce Springsteen und seine E-Street-Band in Ost-Berlin die Massen. Offiziell waren es 160.000 Besucher, geschätzt noch weit mehr, die aus der ganzen DDR anreisten. Das Springsteen-Kozert firmierte offiziell als Eröffnung des 5. Berliner Rocksommers der Jugendorganisation FDJ (Freie Deutsche Jugend) und als Solidaritätskonzert mit Nicaragua. Springsteen und sein Management aber hatten sich jegliche politische Instrumentalisierung verbeten. Entsprechende Transparente mussten abgehängt werden. Offizieller Preis für ein Ticket zu dem mehrstündigen Konzert: 20 Ost-Mark. Am Tag danach notiert die Stasi erleichtert: "Die Besucher des Konzertes verhielten sich diszipliniert."



rbb: Herr Misersky, haben Sie damals gedacht, da muss ich unbedingt hin - oder was war das für ein Gefühl?

Thomas Misersky: Naja. Ich stand als Musikredakteur und Moderator von DT 64 sowieso im Dienstplan. Viele Kollegen waren als Reporter vor Ort - und natürlich war das schon etwas ganz besonderes. Die ganzen Konzerte, die 1988 stattfanden - es haben ja auch Joe Cocker und James Brown gespielt - und der Höhepunkt war dann für viele, jetzt nicht unbedingt für mich, das Konzert von Bruce Springsteen in Weißensee.

Ich zitiere aus Springsteens Autobiographie: 'Vor mir auf einem offenen Feld stand die größte Menschenmenge, die ich je gesehen und für die ich je gespielt habe'. Haben Sie das auch so empfunden?

Ja, da hat die größte DDR der Welt versucht sich selbst zu übertreffen. Das hat natürlich nur zum Teil ganz gut geklappt, weil der Sound sehr zu wünschen übrig ließ. Ich glaube, man hat sich innerlich auch so ein bisschen hochgeschaukelt, nach den wirklich tollen Erlebnissen mit Joe Cocker, der so knapp acht Wochen vorher aufgetreten war. Das lief prima. Da hat man gedacht, man setzt noch einen drauf. Ich muss aber sagen, für mich persönlich war es soundmäßig schon eine recht schwierige Angelegenheit damals.

Hat dieses 'Mensch Bruce, kommt zu uns“, ein bisschen darüber weggetröstet? Oder war das eher nicht so?

Wie man ja mittlerweile auch weiß, hat Bruce Springsteen selbst seinen Manager gefragt: "Was ist denn eigentlich mit Ostberlin?". Da waren noch ein paar Termine im Konzertkalender offensichtlich frei, die gefüllt werden konnten. Und Springsteen selbst war wohl schon sehr scharf darauf, auf der anderen Seite zu spielen.

Bruce Springsteen hat wohl damals zwar nicht direkt etwas zur Mauer gesagt, aber etwas über das Überwinden von Grenzen. Das wurde aber im Fernsehen dann rausgeschnitten...

Ja, das wurde damals rausgeschnitten. Bruce Springsteen ist als denkender und politischer Künstler immer jemand gewesen, der sich nie von etwas hat vereinnahmen lassen. Ihm ist relativ kurzfristig, bevor er auf die Bühne gegangen ist, sozusagen der Arm umgedreht worden. Ihm wurde gesagt, dass es ein Konzert für Nicaragua ist. Er hat - glaube ich - das Beste daraus gemacht.

Bruce Springsteen in Ost-Berlin

Mit selbstgenähten USA-Fahnen feiern geschätzt rund 300.000 Fans (nach offiziellen Zahlen waren es nur knapp 160.000 ) den Auftritt Bruce Springsteens in Ost-Berlin.

Vor dem Auftritt des Sängers wäre es beinahe zu einem Eklat gekommen. Springsteen weigerte sich, sich für ein Solidaritätskonzert für Nicaragua einspannen zu lassen. Entsprechende Banner mussten vor dem Auftritt von der Bühne entfernt werden.

Anschließend verlas der "Boss" ein Statement auf Deutsch, in dem er die Hoffnung äußerte, "dass eines Tages alle Barrieren abgerissen werden".

Im Publikum brach daraufhin ohrenbetäubender Jubel aus.

Das Konzert wurde zeitversetzt in DT64 im Hörfunk und im DDR-Fernsehen übertragen.

32 Songs spielte Springsteen an diesem Abend, darunter auch einen seiner größten Hits "Born in the USA".

Bild: imago/BRIGANI-ART In seiner Autobiographie schrieb Springsteen dazu: "Vor mir auf einem Feld stand die größte Menschenmege, die ich je gesehen habe"

Es war das größte Konzert in der Geschichte der DDR - und unvergessen von allen, die an diesem Abend das Glück hatten, in Berlin-Weißensee dabei zu sein.















Für die meisten Menschen vor Ort war es vor allem ein Moment der Freiheit, oder?

Die Leute haben das natürlich als Form von Freiheit empfunden, weil es ganz einfach zum ersten Mal die Möglichkeit gab, die echten Top-Stars zu hören. Es waren keine 'Has-Beens', wie man so schön sagt, die nach Weißensee geschickt wurden. Es waren alles Künstler auf dem Zenit ihres Schaffens. Von Bruce Springsteen gab es 1986, wenn ich das richtig erinnere, beim DDR Plattenlabel Amiga auch eine Lizenzausgabe des 'Born in the USA' Albums. Er war schon so etwas wie ein Volksheld.

Ich hab gelesen, dass einige, auch US-Journalisten, später gesagt hätten, das Konzert habe zum Fall der Berliner Mauer beigetragen. Was sagen Sie?

Quatsch. (Lacht)

Erzählen Sie heute noch von dem Konzert, ist das noch ein Thema?

Ich habe eine Tochter, die ist damals sogar schon auf der Welt gewesen. Aber mit ihr ist das kein so großes Thema. Ich kann nicht so viel erzählen, weil mich der Auftritt von Springsteen emotional nicht so berührt hat. Der Sound war – wie gesagt – nicht der allerbeste. Da sind andere Konzerte wie Joe Cocker und James Brown eher hängen geblieben.

Sendung: radioBerlin 88,8 | 11:10 Uhr. Das Interview führte Ingo Hoppe.