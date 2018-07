Sie ist das coole Mädchen von nebenan – mit einer kraftvollen Stimme. Zum Publikum am Dienstagabend in der Berliner Zitadelle fand Amy Macdonald einen guten Draht und plauderte auch darüber, welchen neuen Satz sie auf Deutsch gelernt hat. Von Nadine Kreuzahler

Als Amy Macdonald um acht Uhr abends auf die Bühne der Zitadelle Spandau kommt, ist es immer noch sehr warm. Der Schweiß vom 30-Grad-Tag klebt noch auf der Haut. Sie sei froh, auf der Bühne im Schatten zu stehen, sagt sie lachend. Vorsichtshalber hat sie noch einen Ventilator vor sich am Boden platziert, der ihr permanent Wind in die Haare bläst. Dank der Hitze hat sie gerade einen neuen Satz auf Deutsch gelernt, erzählt Amy Macdonald. "Es ist sehr heiß" - zu heiß für jemanden aus Schottland, fügt sie hinzu.

Nicht heiß, aber warm und innig ist auch die Beziehung zwischen Amy Macdonald und ihrem Publikum, und zwar von Anfang an. "Under Stars" ist ihr erster Song, er kommt von ihrem gleichnamigen Album, das Anfang 2017 erschien. Im November kam es auch in einer Live-Version heraus, "Under Stars Live in Berlin", aufgezeichnet bei ihrem Konzert im Tempodrom im März vergangenen Jahres. Amy Macdonald spricht das Konzert an, will wissen, wer vor mehr als anderthalb Jahren dabei war und viele Hände heben sich.

Die Stimmung ist von Anfang an gut. Schon beim zweiten Song klatschen alle voller Inbrunst mit. Das bleibt auch so bis zum Schluss. Als Amy Macdonald ihre Fans auffordert, den Refrain von "Slow it Down" mitzusingen, lassen sie sich nicht lange bitten.

Die Schottin und ihre Band stehen vor einem roten, schweren, gerafften Vorhang, wie in einem alten Kino oder Theater. Von oben baumeln viele warm blinkende Glühbirnen herunter. Mehr Deko und Show braucht es nicht.