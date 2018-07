dpa Audio: Inforadio | 24.07.2018 | Raffaela Jungbauer | Bild: dpa

Konzertkritik | Depeche Mode in der Waldbühne - Zum Abschied Pirouetten

24.07.18 | 08:48 Uhr

Dave Gahan, Martin Gore und Andrew Fletcher sind lebende Legenden. Seit fast 40 Jahren prägen sie mit Depeche Mode das internationale Musikgeschehen. In Berlin beenden sie ihre "Global Spirit"-Welttournee. Es könnte die letzte sein. Von Raffaela Jungbauer



Sich rar zu machen, das ist offensichtlich nicht der Stil von Depeche Mode. Das Konzert am Montagabend ist ihr inzwischen dritter Berlin-Stopp in diesem Jahr. Bereits im Januar hatten sie zwei Termine in der Mercedes-Benz-Arena absolviert und kommen nun zum großen Finale ihrer Welttournee "Global Spirit" in die Hauptstadt zurück. Eine Welttournee, auf der ihnen mehr als anderthalb Millionen Menschen zu gejubelt haben.

Vielleicht die letzte Chance

Gigantisch sollte sie werden, diese Tour. Unter anderem, weil es nicht irgendeine Tour ist, sondern womöglich ihre letzte. Genau weiß das keiner. Und so haben die Berliner Fans am Montagabend vor, zu feiern und zu genießen, als gäbe es kein nächstes Mal. Bereits seit Freitag sollen Anhänger der britischen Kultband vor der Waldbühne campiert haben. Man möchte nicht wissen, wie sie bei den Temperaturen jetzt riechen. Aber egal – geht ja in der Masse unter. Denn natürlich wird die Waldbühne voll. Sowohl am Montag als auch am Mittwoch ist sie restlos ausverkauft.

Mehr zum Thema Pacific Press Waldbühnen-Konzerte restlos verkauft - Depeche Mode beenden ihre "Global Spirit"-Tour in Berlin Mit gleich zwei Konzerten in der Berliner Waldbühne beenden Depeche Mode jetzt ihre große "Global Spirit"-Welttournee, die sämtliche Rekorde gesprengt hat. Vorband ist DAF und die Einlasskontrollen sind streng. Tickets gab es nur noch zu gewinnen.

Volles Haus in Fan-Kluft

Das Publikum lässt sich an diesem Abend in drei Kategorien einteilen: Weiß blondierte Martin-Gore-Fans, die Schwarz tragen. Schwarz gefärbte Dave-Gahan-Fans, die Schwarz tragen. Und der Rest war davor offenbar gerade noch im Wannsee baden und genießt Bier und Würstchen an den vielen Fressbuden der Waldbühne jetzt im Sommerfrack des kleinen Mannes: Shorts zu Flip Flops. Der Vorband Deutsch Amerikanische Freundschaft wird nicht allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Die Pommes scheinen dann doch attraktiver zu sein, während DAF sich vorne mit Soundproblemen abmühen.

Popowackeln mit allerlei Verrenkungen

Doch als Depeche Mode die Bühne betreten, gibt es kein Halten mehr. Die Fans sind textsicher und grölen jeden Song mit. Was gar nicht so selbstverständlich ist, denn die Band spielt knapp anderthalb Stunden lang ausschließlich neue Lieder ihres aktuellen Albums "Spirit". Auf die Hits wartet das Publikum bisweilen vergebens. Aber dafür ist der Ausblick sehr schön. Umgeben von traumhafter Natur und turmhohen Bäumen blickt das Publikum auf Dave Gahan in Siegerpose. Er genießt die Bewunderung, dreht sich, sein Körper schreit: Schaut mich an, ich bin immer noch gertenschlank und ein heißer Feger. Sein güldenes Jackett hat er sich schnell entrissen und ist seitdem in einer scheinbar knietief brustfreien, schwarzroten Weste zu bewundern. Er bewegt sich, als wäre er 17 - mit Popowackeln und allerlei Verrenkungen, die einer Primaballerina vor Neid erblassen ließen. Selbst vor wildesten Pirouetten mitsamt erhobenem Mikroständer macht er nicht Halt.

Der erste Megahit des Abends: "Happy Birthday"

Es ist eine Freude, Dave Gahan zuzusehen. Und es ist auch eine Freude, als er seinem kongenialen Kollegen Martin Gore die Bühne überlässt, damit dieser mit seiner kraftvollen Stimme einige Balladen anstimmen kann. Klavier ertönt. Martin Gore trägt weiß und hat Glitzer im Gesicht. Klingt nach Partyoutfit, und das ist es auch, denn er wird an diesem Tag 57 Jahre alt.

Wer weiß, ob es das noch einmal geben wird

Der einzige Megahit, der in den ersten anderthalb Stunden zu hören ist, ist "Happy Birthday". Doch irgendwann wird das Warten auf die Gassenhauer endlich belohnt. Nach "Wrong" folgt schon relativ bald "Enjoy The Silence" – und so sind selbst die Gäste, die vielleicht nicht jedes der neuesten Lieder kannten, endlich in ihrem Element. Luftballons fliegen, die Fans reißen die Arme in die Luft. Einige weit Angereiste haben ihre jeweiligen Landesfahnen dabei und halten sie hoch. Die Stimmung ist phänomenal – und die Band scheint gerührt zu sein. "Personal Jesus" ist der letzte Song des Abends. Als er verhallt, wird es auf der Bühne emotional. Alle Bandmitglieder fallen einander in die Arme. Und Frontmann Dave Gahan sieht so dankbar aus, dass man ganz genau hinschaut, ob er da nicht eine kleine Träne im Knopfloch hat. Die Fans haben das nach diesem Abend allemal. Wer weiß, ob es die Chance, Depeche Mode live zu sehen, in den nächsten Jahren so noch einmal geben wird? Denn das Abschlusskonzert der "Global Spirit"-Welttournee, das am Mittwoch ebenfalls in der Waldbühne stattfindet, ist bereits seit Wochen ausverkauft.



Sendung: Inforadio, 24.07.2018, 6.55 Uhr